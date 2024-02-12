نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجواء كوميدية تسيطر على الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفصلنا أسابيع قليلة على بدء السباق الرمضاني لعام 2024 ويشارك في السباق الرمضاني الكثير من الأعمال الدرامية المتنوعة ما بين المسلسلات القصيرة ذات الـ 15 حلقة والمسلسلات ذات الـ 30 حلقة، ومن ضمن المسلسلات المُشاركة في السباق الرمضاني هو مسلسل "الكبير أوي" للفنان أحمد مكي.

تفاصيل مسلسل "الكبير أوي 8"

ويستكمل الفنان أحمد مكي سلسلة مسلسل "الكبير أوي" حيث أنه سيشارك في السباق الرمضاني بالجزء الثامن، ويشارك في بطولة العمل كل من أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد سلام، رحمة احمد، ليلي عز العرب، مصطفى غريب،مصطفى أبوسريع، وغيرهم ومجموعة من النجوم كضيوف شرف، والعمل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج تامر مرسي.

البرومو الرسمي للجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي"

وبعد طرح البرومو الرسمي للجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي" ظهرت الأجواء الكوميدية التي تسيطر عليه مثلما تعود محبي سلسلة مسلسل "الكبير أوي" على هذه الأجواء وينتظروها كل عام.

واعتمدت مشاهد البرومو على قيام الأبطال بتقليد عدد من الأعمال الأجنبية، منها: فيلم barbie، وفيلم the mask، ومسلسل la casa de papel، ولكن بشكل كوميدى، فضلًا عن ظهور شيماء سيف وصفاء الطوخي كضيوف شرف، وقيام دكتور "ربيع" بيومي فؤاد، بإخبار "الكبير" أحمد مكي أن زوجته رحمة أحمد حامل

ومن المتوقع أن يعرض مسلسل "الكبير أوي 8" عبر شبكة قنوات ON E وعلى قنوات الحياة أيضًا، بالإضافة إلى شبكة قنوات dmc، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية Watvh it

تفاصيل الأجزاء السابعة السابقة من مسلسل "الكبير أوي"

يذكر أن أحمد مكى عاد لاستكمال سلسلة "الكبير أوى" في شهر رمضان قبل الماضى 2022 بتقديم الجزء السادس بعد 7 سنوات من التوقف إذ قدم مكى الجزء الخامس في عام 2015، وبعد عودته في الجزء السادس حقق نجاحًا كبيرًا وأفرز العمل عدد من النجوم الكوميدية الصاعدة مثل رحمة أحمد وحاتم صلاح ومصطفى غريب، واستكمل هذا النجاح بتقديم الجزء السابع العام الماضى.

ودارت أحداث الجزء السابع بعد عام من زواج الكبير أوى ومربوحة، حيث تقع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.

في حين استمر جونى فى رحلته فى البحث عن اكتشاف ما يريده فيقوم بعمل مشاريع يحاول انجاحها وأحدثها العمل لايف كوتش فى المزاريطة، فيما يظهر الأخ الثالث وهو حزلئوم يدير أعماله الاستثمارية، ويقرر شراء مصنع كبير للشربات ولكن كعادته يقع فى العديد من المشاكل والمفارقات الكوميدية.