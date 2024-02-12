نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أن أصبح تريند العام.. رابط تحميل فيلم "الحريفة" بجودة عالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر فيلم “ الحريفة” تريند العام وذلك بعدما حقق أكثر من ٥٠ مليون جنية في شباك التذاكر في دور العرض ليصبح الاعلى إيرادات في الموسم.

بلغت إجمالي إيرادات فيلم "الحريفة" بعد 5 أسابيع عرض في دور السينما نحو53،207،280 جنيه، متجاوزًا فيلم رحلة 404، بطولة الفنان منى زكي، وفيلم الإسكندراني بطولة الفنان أحمد العوضي، وفيلم الملكة بطولة الفنانة هالة صدقي، وفيلم عصابة عظيمة بطولة الفنانة إسعاد يونس

فيلم “الحريفة” فتح الباب أمام الشباب لتجربة البطولة للمرة الأولى، كما قدم فرصة حصرية لأعضاء من مجتمع الكرة المصرية، وفيما يلي قائمة بأبطال الفيلم.

رابط تحميل الفيلم

https://www.cima-4u.today/2024/02/2024.html?m=1

وتدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذى تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يلتقي ماجد بمجموعة من زملائه الذين ينحدرون من بيئات مختلفة وينضم لفريقهم الذى يشارك فى مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

نور النبوي.

أحمد غازي.

نور ايهاب.

أحمد حسام (ميدو).

خالد الذهبي.

بيومي فؤاد.

سليم هاني (سليم الترك).

فريق العمل:

المؤلف إياد صالح

المنتج طارق الجنايني

المخرج رؤوف السيد

تاريخ عرضه:

أعلنت الشركة المنتجة عن موعد عرض فيلم “الحريفة 2024″، حيث من المقرر عرضه يوم 4 يناير في جميع دور السينما المصرية، وبعد ذلك، سيتم بدء عرضه في الدول العربية اعتبارا من 11 يناير.