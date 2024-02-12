أحمد جودة - القاهرة - مسلسل المؤسس عثمان 148 مترجم 3isk

مسلسل قيامة عثمان "المؤسس عثمان" 148 مترجم 3isk قصة عشق.. كشف حقيقة ألتشيم ودلائل على خيانتها "غوندوز ليس والدها".. حقق مسلسل قيامة عثمان نجاحًا كبيرًا ونال إعجاب العديد من المشاهدين، حيث يتألف المسلسل من عدة أجزاء، وقد وصل إلى الجزء الخامس، حيث ازدادت شعبيته بشكل كبير، ووصل عدد المشاهدين إلى ملايين. في هذا المقال، سنلقي نظرة على القنوات الناقلة للمسلسل ومواعيد عرضه.

مسلسل المؤسس عثمان 148 مترجم 3isk

ويثير الكثير من عشاق شخصية المؤسس عثمان ارطغرل اهتمامهم، حيث نالت تقديم الشخصية بأسلوب جديد إعجاب الجماهير. يبحث الكثيرون عن موعد عرض الحلقة 148 بالكامل وترجمتها، إذ يعتبر المسلسل واحدًا من الأعمال التي يتطلع إليها الجمهور في جميع أنحاء العالم. يتم عرض الحلقات الجديدة كل يوم أربعاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت تركيا على قناة ATV التركية، ومن المتوقع أن تُعرض الحلقة التالية على قناة دوت الخليج الجزائرية في الساعة التاسعة. يتوفر المسلسل أيضًا على مواقع عدة، منها موقع قصة عشق.

مسلسل قيامة عثمان "المؤسس عثمان" 148 مترجم 3isk قصة عشق.. كشف حقيقة ألتشيم ودلائل على خيانتها "غوندوز ليس والدها"

قنوات عرض مسلسل قيامة عثمان

ويتم عرض مسلسل قيامة عثمان على عدد من المسلسل والتي تم الإعلان عنها ومن ضمن هذه القنوات:

تردد قناة أي تي في التركية

بمكننا التعرف على ترددها من خلال التالي:

القمر الصناعي نايل سات.

معدل الترميز 27500.

التردد 12248.

معامل التصحيح 4\3.

تردد قناة دوت الخليج الجزائرية

القمر الصناعي عبر تردد 11138.

القمر الصناعي نايل سات.

معامل التصحيح 5\6.

معدل الترميز 27500.

مسلسل قيامة عثمان "المؤسس عثمان" 148 مترجم 3isk قصة عشق.. كشف حقيقة ألتشيم ودلائل على خيانتها "غوندوز ليس والدها".. ويتم بث مسلسل قيامة عثمان أيضًا على قنوات متعددة مثل قناة الصعايدة وقناة أم الدنيا، بالإضافة إلى قناة اليرموك الأردنية وقناة قطر الفضائية. بالإضافة إلى ذلك، يُعرض المسلسل على العديد من المواقع الإلكترونية، بما في ذلك موقع عشق وغيرها.