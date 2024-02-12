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أحمد جودة - القاهرة - لا تفوت فرصة مشاهدة الحلقة 148 من مسلسل "المؤسس عثمان"، حيث يمكنك متابعتها بشكل مجاني على موقع قصة عشق وجميع القنوات الناقلة. يُعتبر هذا المسلسل واحدًا من الأعمال الأكثر انتظارًا لدى الكثير من الأفراد في تركيا وعدد من الدول العربية. يتناول المسلسل أحداثًا تاريخية وملحمة عظيمة تعكس حياة المؤسس عثمان بن أرطغل وتسلط الضوء على التطورات التي أدت إلى تأسيس الدولة العثمانية. من خلال مقالنا، سنوضح لك أهم التفاصيل المتعلقة بالمسلسل بشكل مفصل.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 148

من المنتظر بشغف من قبل عشاق المسلسلات التركية عرض الحلقة 148 من مسلسل "المؤسس عثمان"، والتي تعد واحدة من الحلقات المثيرة والمحملة بأحداث مهمة. يُعرض المسلسل أسبوعيًا، مما يجعل الجميع يترقبون الحلقة الجديدة لمتابعة آخر التطورات في القصة. إليكم جدول مواعيد العرض:

يُعرض المسلسل على قناة ATV التركية كل يوم أربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً.

كما يُعرض المسلسل على قناة دوت الخليج الجزائرية كل يوم خميس في الساعة العاشرة مساءً.

وهذه المواعيد تتيح للمشاهدين الاستمتاع بمتابعة الأحداث الدرامية المشوقة ومتابعة رحلة المؤسس عثمان بن أرطغرل.

شاهد الحلقة 148 من مسلسل المؤسس عثمان مجانا الآن على قصة عشق وجميع القنوات الناقلة

ترددات القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

يبحث العديد من متابعي المسلسل عن الترددات الخاصة بالقنوات التي تعرض المسلسل على الشاشة الفضائية الخاصة بها، حيث تكون تلك الترددات كما يلي:

قناة أي تي في التركية

يكون الترددات الخاصة بهذه القناة كما يلي:

تردد القناة على النايل سات

تردد القناة: 10796

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

الاستقطاب: أفقي v

معدل الترميز: 27500

الجودة: SD

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة على العرب سات

تردد القناة: 12692

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

الاستقطاب: أفقي v

معدل الترميز: 27500

الجودة: SD

قناة دوت الخليج الجزائية

يكون الترددات الخاصة بهذه القناة كما يلي:

تردد القناة على النايل سات

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معامل الاستقطاب: افقيH.

تردد القناة على العرب سات