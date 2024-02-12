قبل عرضه.. ما لا تعرفه عن مسلسل " كوبرا"

القاهرة - محمد ابراهيم - تشهد هذه الفترة التحضيرات الأخيرة للسباق الرمضاني المقبل 2024 والذي يضم مجموعة كبيرة من المسلسلات الطويلة والقصيرة ومن أبرز هذه المسلسلات مسلسل “ كوبرا” للفنان محمد إمام وفي هذا التقرير يكشف “دوت الخليج الفني” أبرز المعلومات عن مسلسل “ كوبرا” قبل عرضه.

مسلسل كوبرا

أبرز المعلومات عن مسلسل “ كوبرا ”

مسلسل “ الكوبرا ” يتكون من ١٥ حلقة ومن المقرر أن يتم عرضه عبر منصة شاهد وفضائية mbc.

في السياق ذاته المسلسل من بطولة الفنان محمد إمام وذلك بعد غياب عامين عن الدراما التليفزيونية.

أبطال مسلسل “ كوبرا”

يشارك في بطولة مسلسل “ كوبرا” الفنان محمد إمام والفنانة منة فضالي والفنان علاء مرسي والفنان محمود عبد المغني والفنان محمد ثروت والفنانة دنيا ماهر والفنانة وئام مجدي والفنان محمد أسامة وعدد آخر من الفنانين والفنانات.

تردد قنوات مسلسل “ كوبرا ”

تردد ام بي سي مصر على النايل سات

التردد: 12015.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

تردد ام بي سي مصر على العرب سات