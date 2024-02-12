الترددات والقنوات الناقلة لمسلسل التركي "تل الرياح"

القاهرة - محمد ابراهيم - ينتظر عشاق الدراما التركية مواعيد عرض مسلسل تل الرياح، نظرا لإنتشاره الساحق على مستوى تركيا والعالم العربي، وتسلسل الأحداث تحت إطار الإثارة والتشويق،

ويقدم “دوت الخليج الفني” لكل متابعيه معرفة المزيد من التفاصيل حول مسلسل "تل الرياح".

أحداث مسلسل تل الرياح الحلقة 29

وتدور قصة المسلسل عن وجود ثار بين عائلتين فقد استمر الثار بين الاسرتين لعدة سنوات ولن ينتهي الثار الا بقتل فرد من الاسرة، والذي ينتمي لأسرة كاربي مع ديلان وهي إحدى أفراد أسرة دمير، وذلك لتوقف الثأر كانت العلاقة بينهم في البداية مليئة بالخلافات والصراعات بينهم، وذلك لأنه كان لا يوجد حب بينهم، ولكن مع تطور الأحداث سوف ينشأ بينهم قصة حب كبيرة

مواعيد عرض مسلسل تل الرياح

ويتم عرض المسلسل كل يوم إثنين من كل أسبوع على القناة الفضائية Kanal 7 وذلك في تمام الساعة 3.30 بتوقيت مصر وياتي في تمام الساعة ال4 والنصف بتوقيت السعودية وفي تمام الخامسة والنصف 5 والنصف بتوقيت الامارات.



أبطال مسلسل تل الرياح



وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرز هم سيلينا تاسول، حسن باليكطاس، باريش باكتاش، يامور يوكسل، بيركاي سينار، جوكسل كايهان،

اجانسو طومان، ديليك جولر، وغيرهم.