تعرف على مواعيد عرض مسلسل "طائر الرفراف"

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق مسلسل طائر الرفراف الجزء الأول شهرة واسعة على مستوى الوطن العربي، ليعود إلينا بشكل أقوى من خلال الجزء الثاني له، ويتساءل الكثير من عشاق المسلسل عن مواعيد عرضه والقنوات الناقلة له.

ويقدم “دوت الخليج الفني” لكي متابعيه معرفة المزيد من المعلومات حول مسلسل "طائر الرفراف".

أحداث مسلسل "طائر الرفراف" الحلقة 57

يخبر طبيب بيلين فريد بتعريض حياة بيلين للخطر اثناء ولادتها ابن فريد، لذا كل الترقب اصبح شاغل لجميع محبي وعشاق الرفراف.



القنوات الناقلة لمسلسل طائر الرفراف



يذاع المسلسل التركي طائر الرفراف فى مساء يوم الجمعة من كل اسبوع وذلك عند تمام الثامنة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية على نحو الرموز والترددات التالية:

القمر الصناعي نايل سات

التردد 12034

معامل التصحيح الخطأ 3/4

معدل الاستقطاب افقي

معدل الترميز 27500

الجودة الترا اتش دي

القمر الصناعي عرب سات

التردد 11034

معدل الترميز27500

معدل الاستقطاب عمودي

الجودة الترا اتش دي

خطوات متابعُة مسلسل طائر الرفراف الحلقة 57 على وي سيما



فتح متصفح جوجل كروم أو متصفح فاير فوكس.

ابدأ على البحث على كلمة رابط موقع ماي سيما الاصلي.

ابدأ فى الدخول على رابط موقع ماي سيما.

ابدأ بعدها فى استخدام محرك البحث بالبحث على ماترغب به من أفلام ومسلسلات موجودة داخل الموقع على هيئة اقسام لعرض كل محتويات الموقع لمشاهدتها اون لاين أو لتحميلها.

