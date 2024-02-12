تعرف على مواعيد عرض مسلسل "طائر الرفراف"

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق مسلسل طائر الرفراف الجزء الأول شهرة واسعة على مستوى الوطن العربي، ليعود إلينا بشكل أقوى من خلال الجزء الثاني له، ويتساءل الكثير من عشاق المسلسل عن مواعيد عرضه والقنوات الناقلة له.
ويقدم “دوت الخليج الفني” لكي متابعيه معرفة المزيد من المعلومات حول مسلسل "طائر الرفراف".
أحداث مسلسل "طائر الرفراف" الحلقة 57
يخبر طبيب بيلين فريد بتعريض حياة بيلين للخطر اثناء ولادتها ابن فريد، لذا كل الترقب اصبح شاغل لجميع محبي وعشاق الرفراف.
القنوات الناقلة لمسلسل طائر الرفراف
يذاع المسلسل التركي طائر الرفراف فى مساء يوم الجمعة من كل اسبوع وذلك عند تمام الثامنة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية على نحو الرموز والترددات التالية:
القمر الصناعي نايل سات
التردد 12034
معامل التصحيح الخطأ 3/4
معدل الاستقطاب افقي
معدل الترميز 27500
الجودة الترا اتش دي
القمر الصناعي عرب سات
التردد 11034
معدل الترميز27500
معدل الاستقطاب عمودي
الجودة الترا اتش دي
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