فن ومشاهير

استقبل تردد "ON دراما" الجديد لمشاهدة متميزة في رمضان

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القاهرة - محمد ابراهيم - تعتبر قناة أون دراما، من القنوات المتميزة في عرض المسلسلات الدرامية في هذا الخبر سنلقي نظرة على تردد أون دراما الجديد:

 

تردد قناة اون دراما 2024

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

 

مميزات القناة 

 

تنوع البرامج والمسلسلات: تقدم القناة مجموعة متنوعة من الأعمال الدرامية التي تشمل مختلف النواحي والأنواع، مما يلبي اهتمامات شريحة واسعة من المشاهدين.

 

إنتاجات عربية مميزة: تحرص قناة أون دراما على عرض أعمال درامية عربية ذات جودة عالية، مما يجعلها وجهة مفضلة لعشاق الإنتاجات المحلية

 

التزام بالمواعيد: توفر القناة جدولًا زمنيًا منظمًا لبرامجها ومسلسلاتها، مما يسهل على المشاهدين متابعة محتواها المثير في الأوقات المناسبة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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