استقبل تردد "ON دراما" الجديد لمشاهدة متميزة في رمضان

القاهرة - محمد ابراهيم - تعتبر قناة أون دراما، من القنوات المتميزة في عرض المسلسلات الدرامية في هذا الخبر سنلقي نظرة على تردد أون دراما الجديد:

تردد قناة اون دراما 2024

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مميزات القناة

تنوع البرامج والمسلسلات: تقدم القناة مجموعة متنوعة من الأعمال الدرامية التي تشمل مختلف النواحي والأنواع، مما يلبي اهتمامات شريحة واسعة من المشاهدين.

إنتاجات عربية مميزة: تحرص قناة أون دراما على عرض أعمال درامية عربية ذات جودة عالية، مما يجعلها وجهة مفضلة لعشاق الإنتاجات المحلية

التزام بالمواعيد: توفر القناة جدولًا زمنيًا منظمًا لبرامجها ومسلسلاتها، مما يسهل على المشاهدين متابعة محتواها المثير في الأوقات المناسبة.