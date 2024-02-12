استقبل تردد "ON دراما" الجديد لمشاهدة متميزة في رمضان

القاهرة - محمد ابراهيم - تعتبر قناة أون دراما، من القنوات المتميزة في عرض المسلسلات الدرامية في هذا الخبر سنلقي نظرة على تردد أون دراما الجديد:
تردد قناة اون دراما 2024
التردد: 11861.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: رأسي.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
مميزات القناة
تنوع البرامج والمسلسلات: تقدم القناة مجموعة متنوعة من الأعمال الدرامية التي تشمل مختلف النواحي والأنواع، مما يلبي اهتمامات شريحة واسعة من المشاهدين.
إنتاجات عربية مميزة: تحرص قناة أون دراما على عرض أعمال درامية عربية ذات جودة عالية، مما يجعلها وجهة مفضلة لعشاق الإنتاجات المحلية
التزام بالمواعيد: توفر القناة جدولًا زمنيًا منظمًا لبرامجها ومسلسلاتها، مما يسهل على المشاهدين متابعة محتواها المثير في الأوقات المناسبة.