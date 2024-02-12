نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. تعرف على القنوات الناقلة لمسلسل "الحشاشين" (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفصلنا أسابيع قليلة على بدء السباق الرمضاني لعام 2024 ويشارك في السباق الرمضاني الكثير من الأعمال الدرامية المتنوعة ما بين المسلسلات القصيرة ذات ال 15 حلقة والمسلسلات ذات ال 30 حلقة، ومن ضمن المسلسلات المُشاركة في السباق الرمضاني هو مسلسل "الحشاشين" للفنان كريم عبد العزيز.

تفاصيل “الحشاشين”

وتدور أحداث المسلسل حول أحداث حقيقية حيث يحكي قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون، حيث يتناول العمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، وتلك الجماعة اشتهرت في ذلك العصر والقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

والعمل من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم أبرزهم كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، ياسر علي ماهر، وغيرهم من النجوم.

وكان من المقرر عرضه في رمضان الماضي لكن تم تأجيله بسبب ضخامة إنتاجه.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل "الحشاشين" عبر شبكة قنوات ON E ومنصتي "شاهد" و"watch it".

برومو مسلسل الحشاشين

وكان النجم كريم عبد العزيز قد طرح برومو مسلسل الحشاشين المأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادى والعشرين، تمهيدًا لعرضه فى شهر رمضان المقبل 2024، ليكون أول الأعمال التى تحجز مكانها فى دراما رمضان العام المقبل، وظهر كريم فى البرومو بالبحر يحاول النجاة ويقول: "اطمن.. مفيش ألم.. مفيش موت.. فيه طيران أسرع من البرق لروحك.. من هنا للجنة.. أنا صاحب مفتاح الجنة.. أنا حسن ابن الصباح".

بيتر ميمي يروج لمسلسل "الحشاشين"

وفي وقت سابق قد روج المخرج بيتر ميمي لمسلسل "الحشاشين" الذي سيشارك به في السباق الرمضاني المقبل، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام.

ونشر صورة من كواليس المسلسل، وعلق عليها قائلًا: “متبقى ٤٠ يوم تقريبا على عرض مسلسل الحشاشين الفرقة اللى رعبت العالم فى القرن الحادى عشر ومؤسسها حسن ابن الصباح الرجل الاخطر فى التاريخ”.

مسلسل اتصور فى ٣ قارات، الاف من قطع الملابس والاف من قطع السلاح..انتظروا عمل يليق بالوطن العربي".

آخر أعمال كريم عبد العزيز

يذكر أن آخر أعمال كريم عبد العزيز هو فيلم بيت الروبي الذي تم عرضه في موسم عيد الفطر الماضي، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حول قصة زوجين وهو ابراهيم الروبي الذي يجسده كريم عبد العزيز ونور اللبنانية التي تجسد زوجته وتعمل طبيبة نساء ولديهما بعض المشاكل لأن الزوجة تعاني من مشاكل في الإنجاب مما يجبرها على خطف أحد الأبناء للتغلب عليها، ويقوم كريم محمود عبد العزيز بأداء دور الأخ الأصغر لكريم عبد العزيز، الفيلم من إخراج بيتر ميمي وتأليف محمد الدباح وريم القفاش وإنتاج سينرجي فيلم تامر مرسي وأحمد بدوي، وتعد تلك المشاركة الأولى بين كريم عبد العزيز مع المخرج بيتر ميمي في عمل سينمائي.