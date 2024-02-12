نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. جميع قنوات عرض مسلسل "مسار إجباري" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفصلنا أسابيع قليلة على بدء السباق الرمضاني لعام 2024 ويشارك في السباق الرمضاني الكثير من الأعمال الدرامية المتنوعة ما بين المسلسلات القصيرة ذات ال 15 حلقة والمسلسلات ذات ال 30 حلقة، ومن ضمن المسلسلات المُشاركة في السباق الرمضاني هو مسلسل "مسار اجباري" للفنان أحمد داش وعصام عمر.

أحداث مسلسل “مسار اجباري”

تدور أحداث مسلسل «مسار إجباري» في إطار إجتماعي تشويقي، ويسلط العمل الضوء على شاب يسعى من أجل تحقيق حلمه ولكنه يواجه العديد من الصعاب والتحديات، ويتألف مسلسل «مسار إجباري» من 15 حلقة فقط.

أبطال مسلسل مسار إجباري

يشارك في بطولة مسلسل «مسار إجباري»، كل من عصام عمر وأحمد داش وصابرين، وبسمة، وياسمينا العبد، ومي الغيطي، ورشدي الشامي، وجوري بكر، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج نادين خان.

القنوات الناقلة لمسلسل “مسار اجباري”

ويتنافس أمام مسلسل «مسار إجباري» عدد كبير من الأعمال الدرامية والتي اقترب عددها نحو 40 مسلسل متنوعين ما بين الأعمال الإجتماعية والكوميدية والتاريخي.حيث يعرض مسلسل «مسار إجباري» على مختلف من القنوات الفضائية وهي ON وCbc وdmc، بالإضافة إلى منصتي «واتش ات» و«شاهد».

آخر أعمال الفنان أحمد داش

يذكر أن أحدث اعمال أحمد داش كان مشاركته في موسم رمضان ٢٠٢٣ بمسلسل “جعفر العمدة” الذي تصدر ترند محركات البحث منذ عرض حلقاته، ومسلسل "الصندوق" وذلك بعد نجاح مسلسل "مين قال؟" الذي عرض في رمضان ٢٠٢٢، ويعتبر فيلم "أبو صدام* أحدث بطولاته السينمائية الذي شارك في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

كما كان لأحمد داش ظهور خاص في مسلسل Moon Knight من إنتاج مارفل وإخراج محمد دياب، كما اختير أحمد داش من قبل منظمة اليونيسيف كسفير للمبادرة الدولية للأمم المتحدة "شباب بلد"، وسيبدأ بالتركيز على إدارة المخلفات الصلبة وعلاقتها بتغيّر المناخ، وكيف نساعد على تخفيف تأثير المخلفات على البيئة

آخر أعمال الفنان عصام عمر

وفي سياق متصل يذكر أنه قد ظهر عصام عمر، في مسلسل "بطن الحوت" بطولة محمد فراج، أسماء ابو اليزيد، باسم سمرة، سماح أنور، وعدد آخر من الفنانين وإخراج أحمد فوزي صالح.

يذكر أن ظهر الفنان عصام عمر، مؤخرا في مسلسل "بالطو" وهو بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، مريم الجندى، عارفة عبد الرسول محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم وبيومي فؤاد، خالد الصاوى، محمد لطفى، محمود البزاوى، وإخراج عمر المهندس