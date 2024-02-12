نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرض الحلقة 22.. القنوات الناقلة لمسلسل المتوحش Yabani مترجمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - البحث على جوجل يتزايد بشكل كبير لمتابعة حلقة 22 من مسلسل "المتوحش" المترجمة، حيث من المقرر عرضها حصريًا على شاشات فوكس تي في التركية يوم الثلاثاء. ينتظر الجميع بفارغ الصبر متابعة تطورات الأحداث بعد كشف يمان لهوية قاتل جده الحقيقي في الحلقتين السابقتين.

تعرض حلقة 22 من مسلسل "المتوحش" اليوم الثلاثاء، 13 فبراير، على قناة فوكس تي في التركية، مما أدى إلى ارتفاع كبير في عمليات البحث على جوجل، بعد أن احتلت المسلسل مكانة بارزة في قائمة التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابع جمهور الدراما التركية أحداث المسلسل بشغف كبير.

أحداث مسلسل المتوحش

تدور أحداث مسلسل "المتوحش" حول يمان، الذي يتغير مصيره بشكل مفاجئ بعد اكتشافه أن والدته هي طبيبة والد أخيه السابقة، مما يجعله يواجه تحديات جديدة. يعتبر المسلسل، مثل هذه القصة، قاعدة جماهيرية كبيرة سواء في تركيا أو في الشرق الأوسط، مما أدى إلى ارتفاع مؤشرات البحث على جوجل بشكل متزايد. ينتظر المشاهدون بفارغ الصبر حلقة جديدة تتناول مصير رويا بعد وفاة والدها ومقتل شيبنام الذي قد يكون مسببًا في وفاة السيد أشرف والد نسليهان.

تتابع جماهير المسلسل التركي الشهير "المتوحش" بشغف كل يوم ثلاثاء عبر شاشات فوكس تي في التركية، ويمكن مشاهدته على الترددات التالية: [أدرج الرموز والترددات هنا].

التردد 11296

معدل الاستقطاب h

معدل الترميز 27500

معدل التصحيح:- 5/6

القمر الصناعي ترك سات

القمر نايل سات

التردد 11559

الترميز:- 27500

الاستقطاب عمودي