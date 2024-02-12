نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا يفوتك.. مباراة ممتعة في أجواء رمضانية 2024 بين الأعمال الكويتية والسعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأ العد التنازلي لعرض المسلسلات الكويتية والسعودية، والتي من المقرر أن يتم عرضها خلال الموسم الرمضاني 2024،



ويقدم موقع دوت الخليج الفني لكل متابعيه تفاصيل المسلسلات الكويتية والسعودية رمضان 2024.

مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ الخليجية



وتعتبر الأعمال الفنية الكويتية من أنجح الاعمال التي تُعرض في رمضان والاكثر شهرة ويشارك الانتاج الكويتي بعدد الكبير من المسلسلات الكويتية فيأتي في المقدمة مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” من إنتاج إيغلز فيلمز وإخراج البحريني علي العلي وللمؤلفة الكويتية هبة مشاري حمادة التي قدمت للدراما الخليجية عددا من الأعمال الجماهيرية خلال السنوات الأخيرة مثل الجزء الثاني من مسلسل “سيلفي” عام 2016.



مسلسل “منت رايق”

و يتم عرض مسلسل “منت رايق” وياتي العمل الكويتي يعالج مشاكل حياتيه من بطولة هبة الدري وعبد العزيز نصار وشيلاء سبت وسعود بن شهري، ومن تأليف العمانية منى النوفلي وإخراج الإماراتية نهلة الفهد.



مسلسل “قلم رصاص”

ويتم عرض مسلسل “قلم رصاص” ويعتمد العمل الفني على احداث حقيقة وقعت في المجتمع الكويتي عام 1990، لذلك اختارت المؤلفة مريم القلاف اسم “قلم رصاص” لأنها ترى أن كل الأخطاء التي يرتكبها.

أبطال مسلسل “بعد غيابك عني”

مسلسل “بعد غيابك عني” ويضم العمل الفني عدد كبير من النجوم ومنهم إلهام الفضالة وشهاب جوهر ومرام البلوشي وتركي اليوسف.

أبطال مسلسل "الفرج بعد الشدة"

مسلسل “الفرج بعد الشدة” للمخرج السعودي محمد عبد العزيز الطواله وتأليف مشاري حمود العميري ويجمع كوكبة من نجوم الخليج، وعلى رأسهم غازي حسين وعبد الإمام عبد الله وغازي حسين وعبير الجندي.

أبطال مسلسل “غالية البقميةغالية البقمية”

ومن المقرر بان يتم عرض الاعمال لكويتية لهذا العام مميزة للمتابعين والمشاهدين وسيتم عرضها عبر القنوات الفاضية بجودة عالية.

