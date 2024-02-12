هيفاء وهبي تتصدر تريند اليوتيوب بـ كليب ”وصلتلها”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 فبراير 2024 06:31 صباحاً - وصلت نسبة مشاهدة كليب “وصلتلها” لـ هيفاء وهبي، لـ 10 ملايين مشاهدة، وذلك بعد طرحها بأيام، لتحتل التريند الـ 16 على اليوتيوب.

أغنية وصلتلها لـ هيفاء وهبي، من كلمات محمود عبد الله، ألحان الراحل محمد النادي، توزيع موسيقي نور، ميكس وماستر سليمان دميان.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:وصلتلها، خلاص وضمنتها فصفّك، فرُحت راكنها فوق رفّك، تجيلك هي وانت اللي بقيت بتروح، بتهملها، عشان هي عليك باقية، فاكرها ضعيفة مش لاقية، نسيت انك وصلتلها بطلوع الروح، فخُد بالك دي قادرة تغيب، وزيّ ما ماسكة فيك هاتسيب، وتبعد عادي وتعاندك، وما، يكونلاكشي فيها نصيب، لو المعلومة دي ناقصاك، أديها خلاص بقت عندك"