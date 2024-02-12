رمضان 2024.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل "عتبات البهجة"

القاهرة - محمد ابراهيم - تفصلنا أسابيع قليلة على بدء السباق الرمضاني لعام 2024 ويشارك في السباق الرمضاني الكثير من الأعمال الدرامية المتنوعة ما بين المسلسلات القصيرة ذات ال 15 حلقة والمسلسلات ذات ال 30 حلقة، ومن ضمن المسلسلات المُشاركة في السباق الرمضاني هو مسلسل "عتبات البهجة" للفنان يحيي الفخراني.

أحداث مسلسل "عتبات البهجة"

وتدور أحداث مسلسل "عتبات البهجة"، عن رجلين من كبار السن، هما "أحمد" يحيى الفخراني، و"حسن" صلاح عبد الله،وهما صديقان مقربان للغاية، لكنهما يختلفان عن بعضهما، فـ "حسن" محب للحياة،و "أحمد "يعاني من الوحدة بعد وفاة زوجته، ويستعرض علاقته بأحفاده الذي يتولى تربيتهم، وفرق الأجيال والثقافات في إطار اجتماعي إنساني.

تفاصيل مسلسل "عتبات البهجة"

يشارك النجم يحيى الفخراني، في السباق الرمضاني المقبل 2024، بمسلسل "عتبات البهجة"، ويجسد خلاله دور وكيل وزارة الصناعة، وهو رجل يعاني من الوحدة بعد رحيل زوجته، خاصةً أنه على المعاش،ثم يدخل بعد ذلك عالم السوشيال ميديا ويصبح انفلونسر، ويمر خلال الأحداث بأزمات عديدة، ويلجأ لصديقه المقرب صلاح عبدالله،الذي يقدم دور صيدلي ومتخصص في الأعشاب والتركيبات.

بينما تلعب جومانا مراد شخصية إمرأة تدعى "نعناعة"، وهي شريكة يحيى الفخراني في عمله، بينما تجسد هنادي مهنى دور فتاة شعبية تدعي “فلة”، وتظهر وهي مرتدية الحجاب.

والمسلسل يشهد عودة يحيى الفخراني إلى السباق الرمضاني بعد غياب ثلاثة سنوات، من تقديمه آخر أعماله الدرامية مسلسل "نجيب زاهي زركش"، عام 2021، وهو مأخوذ عن رواية الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد التي تحمل نفس الاسم.

أبطال مسلسل “عتبات البهجة”

مسلسل “عتبات البهجة” تأليف مدحت العدل، وبطولة يحيى الفخراني،هنادي مهنا، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، صفاء الطوخي، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، وآخرون من النجوم.

ويشهد المسلسل عودة التعاون بين يحيى الفخراني والمخرج مجدي أبو عميرة، بعد غياب 16 عامًا، من تقديمهم آخر أعمالهم الدرامية مسلسل "يتربى في عزو" عام 2007.