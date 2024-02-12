نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. تحميل فيلم "الحريفة" لـ نور النبوي بجودة HD في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فيلم الكوميديا العربي "الحريفة 2024" يحقق نجاحًا كبيرًا في الوطن العربي، حيث يمكنك الآن مشاهدته وتحميله بجودة عالية دون إعلانات مزعجة.

وقد تصدر الفيلم قوائم الإيرادات اليومية بعد عرضه الأول في دور السينما.

رابط مشاهدة الفيلم

https://www.cima-4u.today/2024/02/2024.html?m=1

ويعتبر هذا العمل تجربة فريدة تجمع بين الكوميديا والدراما والرياضة، مما جعله يحظى بتقدير واسع من الجمهور والنقاد على حد سواء.

أحداث فيلم الحريفة

يتناول فيلم "الحريفة" قصة مجموعة من الشباب الذين يتحدون لتشكيل فريق كرة قدم في الشوارع، حيث يُسلط الضوء على ماجد، الذي انتقل حديثًا إلى المدرسة الحكومية بسبب أزمة مالية تعرضت لها عائلته. يتشكل بينه وبين زملائه علاقة صداقة تساعدهم على تجاوز التحديات المالية، وتركز القصة على رحلتهم في تحقيق أحلامهم في عالم كرة القدم، وكيف يجدون الدعم والصلة الإنسانية لينجحوا رغم الصعاب التي يواجهونها يوميًا.

أبطال فيلم الحريفة

ويشارك في بطولة فيلم الحريفة عدد من النجوم، منهم الفنان الشاب نور النبوي، خالد الذهبي، أحمد حسام ميدو، أحمد غزي، نور إيهاب، والعمل من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج طارق الجنايني.