نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفصلنا أسابيع قليلة على بدء السباق الرمضاني لعام 2024 ويشارك في السباق الرمضاني الكثير من الأعمال الدرامية المتنوعة ما بين المسلسلات القصيرة ذات ال 15 حلقة والمسلسلات ذات ال 30 حلقة، ومن ضمن المسلسلات المُشاركة في السباق الرمضاني هو مسلسل "أعلي نسبة مشاهدة" للفنانة سلمي أبو ضيف وليلي أحمد زاهر.

تفاصيل مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة”

تدور أحداث المسلسل عن قصة حقيقية، حول (شيماء)؛ وهي فتاة تنحدر من عائلة بسيطة مهووسة بموقع الـ(تيك توك)، حيث تقع لها العديد من الأمور المشوقة، تناقش من خلاله فكرة الإبتزاز الإلكتروني الذي تتعرض له بعض الفتيات في مجتمعنا.وتتوالى الأحداث، مكون من 15 حلقة، والمقرر عرضه على منصة شاهد الرقمية بعد الانتهاء من تصويره، كما أنه من إخراج ياسمين علي.

ومسلسل "أعلي نسبة مشاهدة" هو من بطولة كلًا من الفنانة سلمي أبو ضيف والفنانة ليلي أحمد زاهر والفنانة انتصار والفنان محمد محمود.

آخر أعمال سلمى أبو ضيف

يشار أن آخر أعمال سلمى أبو ضيف مسلسل " زينهم" والذي يعد أول بطولة مطلقة لـ أحمد داود في الدراما التليفزيونية، والمسلسل من إخراج يحي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، عماد رشاد، سلوى محمد على، ياسر عزت.

مسلسل “زينهم” يمزج بين الإثارة والتشويق من جانب وبين الكوميديا الخفيفة، المسلسل يدور في إطار اجتماعي، يعمل على حل ألغاز مجموعة من القضايا الغامضة التي واجهها أحد الأطباء أثناء مسيرته المهنية، وحاول من خلالها كشف غموض الجريمة في كل قضية، اعتمادًا على أصول وقواعد الطب الشرعي العلمية، ما جعل المسلسل ينتمي إلى نوعية الأعمال ذات الحلقات المنفصلة المتصلة.

اخر أعمال ليلي زاهر

وفي سياق متصل يذكر أنه قد تصدرت ليلي زاهر التريند هي والمنتج هشام جمال تريند موقع الفيديوهات يوتيوب، بأغنيتهما أمور بسيطة في أول يجمعهما بعد إعلان ارتباطهما رسميًا، وطرح كليب أمور بسيطة على طريقة الذكاء الاصطناعي، واحتل المركز الأول للمحتوى الرائج على اليوتيوب.

والأغنية من كلمات هشام جمال ومحمد إبراهيم، الحان هشام جمال، توزيع مادي، ميكس وماستر بيشوي مجدي، مونتاج عمر الموجي، تصحيح الوان عبد الرحمن محمد، فكرة وإخراج هشام جمال انتاج روزناما ريكوردز