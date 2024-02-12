مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل شخصية ياسمين رحمي في مسلسل "بابا جه"

القاهرة - محمد ابراهيم - انضمت الفنانة ياسمين رحمي لصناع المسلسل الكوميدي بابا جه" من بطولة الفنان أكرم حسني مؤخرا، والذي من المقرر انطلاقته ضمن أعمال مسلسلات رمضان 2024.

وتلعب ياسمين رحمي ضمن أحداث مسلسل بابا جه شخصية مختلفة وجديدة عن أعمالها السابقة، حيث تقدم دور فتاة في الثلاثينات من عمرها تتسم بالبرائه والجدية في وظائف حياتها، والتي تشارك في ترابط الأحداث نظرا لكونها موظفة في دار أيتام.

أبطال مسلسل "بابا جه"

ويعد مسلسل بابا جه من بطولة عدد كبير من النجوم، أبرزهم، الفنان أكرم حسني، والفنانة نسرين امين، بالإضافة إلى، أوتاكا، سما ابراهيم، انتاج ميديا هب، تاليف وائل حمدى، محمد إسماعيل امين، وإخراج خالد مرعى، مكون من 15 حلقة.

أحداث مسلسل "بابا جه"

وتدور أحداث مسلسل بابا جه في إطار اجتماعي كوميدي، من خلال علاقة الآباء والأبناء، وكيفية مواجهة العائلة للأزمات التي قد تعصف باستقرار الأسر، حيث يعمل أكرم حسني مديرا في أحد الفنادق، ومتزوج من نسرين أمين، وتصبح حياتهما مهددة بسبب تداعيات كورونا.

آخر أعمال ياسمين رحمي

ويشار إلى، أن ياسمين رحمي تعيش حالة من الانتعاشة الفنية في الوقت الراهن، حيث كانت أخر أعمالها مشاركتها في حكاية قرض شخصي التي عرضت ضمن حكايات مسلسل حدث بالفعل، وقد حققت من خلاله نجاحا كبيرا.