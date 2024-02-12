نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ "موضوع رجوعنا" و"ولا يهمك".. تامر حسني يحافظ على صدارة يوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح نجم الجيل تامر حسني أحدث كليبات ألبوم "هرمون السعادة" وهم كليب "موضوع رجوعنا" وكليب "ولا يهمك" وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وأيضًا عبر جميع منصات الإستماع.

وأغنية "موضوع رجوعنا" هي من ضمن أغاني ألبوم "هرمون السعادة" وسرعان ما تصدرت الأغنية تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وجميع مواقع التواصل الإجتماعي، انهالت عليها التعليقات الإيجابية من قبل الجمهور.

نجاح كليب “موضوع رجوعنا”

فقد حقق كليب "موضوع رجوعنا" نجاحًا كبيرًا منذ الوهلة الأولي التي طرح فيها فقد أصبح التريند الأول عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وقد وصلت نسبة مشاهداته نحو 3 ملايين و500 ألف مشاهدة.

وتشارك الفنانة رانيا منصور في بطولة الكليب أمام تامر حسني ويعد هذا هو التعاون الأول بينهما، وأغنية "موضوع رجوعنا" هي من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع وسام عبد المنعم والكليب من إخراج تامر حسني.

كلمات أغنية "موضوع رجوعنا"

بتلومنى ليه

على إنى عِشت وشُفت بعدك

طب ما أنت برضهُ مشيت

و ماعملتش بوعدك

بقى حلو ليك وبقيت عليا مِحرمهُ !

هُما اللى حبوا بعد فُرقه أجرموا ؟

إحساسي كنت مموته وملجِمهُ

وحرمت نفسي من أحاسيس جه وقتها

مالناش حقوق على بعض مش خلصت بقى

ولا ليك تغيرِ على حاجه يوم أهملتها

القلب صعب يلاقى راحته ولو لقىّ

يفضل مِتبت ف الحياه ويحبها

مابقاش فى بينا ذكرى حُب نِخلده

موضوع رجوعنا مستحيل إستبعدهُ

ولا أخلى قلبى حد يوم يستعبده ُ

ولا أخلي حد ف يوم ينزل دمعتى

بقى ليك حياتك ليك حبيب يستعجلك

دلوقتى تِلحق رد شوف بيرنلك

الوقفه دي مش حقنا وإعمِل حساب

عندي حبيب ب أحتِرمهُ حتى في الغياب

نجاح كليب “ولا يهمك”

وقد طرح تامر حسني أيضًا كليب "ولا يهمك" وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا حيث أنه يناقش في كليب "ولا يهمك" موقف تكاد تكون جميع الفتيات مررن به في حياتهن حيث يناقش في الكليب صدمة الفتاة بعد معرفتها بخيانة حبيبها وصديقتها سويًا، فيوجه لها رسالة أن تنسي الإثنين معًا وتبدأ حياتها من جديد دون الرجوع لأي منهما.

ولقي الكليب تفاعل كبير من الجمهور، وقد وصلت نسبة مشاهداته نحو 2 مليون و500ألف مشاهدة وتحتل الآن التريند الثاني بموقع يوتيوب.

وأغنية "ولا يهمك" هي من كلمات وألحان وإخراج تامر حسني وتوزيع عبد الرحمن شوقي.

كلمات أغنية "ولا يهمك"

أعرف واحده حبت واحد

واديتله كل حياتها

وثقت فيه بقى هو الدنيا

وسبب فرحتها

أعرف واحدة حبت واحد

واديتله كل حياتها

فجأه سابها باعها في ثانية

حب صاحبتها

ولا راعوا مشاعرها

ولا حتى عشرة زمان

دبحوا بدم بارد

لمجرد إدت أمان

كانت أقرب صاحبه ليها.. آه

وده رد الجميل

وهو متغيرش لا

ده اعتزل التمثيل

ولا يهمك أنا عارف إنك

صاحية نايمة قلبك حزين

حبيب ندل صاحبه خاينه

ومكنتش النيه باينه من الإتنين

دول صدمتين

أحيانًا ناس بتبعد فجأه

علشان ناس تانيه ييجوا

ناس يبقوا شبهنا اكتر

مين عارف فين نصيبه

أحيانًا ناس بتبعد فجأه

علشان ناس تانيه ييجوا

ويا بخت اللي يعرف مين

عدوه ومين حبيبه

إوعي تفكري في رجوعك

ولا أيامكوا زمان

قرري تنسيه في ثانية

بقيتي بتنامي على دموعك

وهو خلاص بقى بينام

على صوت واحدة تانية

ولا يهمك أنا عارف إنك

صاحيه نايمه قلبك حزين

حبيب ندل صاحبه خاينه

ومكنتش النيه باينه من الإتنين

دول صدمتين