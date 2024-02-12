كواليس مسلسل "بابا جه "رمضان 2024 (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - يصور حاليًا الفنان أكرم حسني، مسلسل “بابا جه” بطولة الفنان أكرم حسني ونسرين أمين، حيث من المقرر عرض العمل في الماراثون الرمضاني لعام 2024.

كواليس مسلسل "بابا جه "رمضان 2024

ونشرت منصة watch it صورًا من كواليس مسلسل بابا جه، بطولة الفنان أكرم حسني، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وظهر في الصور عدد كبير من نجوم العمل، ومن أبرزهم نسرين أمين، محمود البزاوي.

قصة مسلسل بابا جه

وتدور أحداث المسلسل حول هشام الذي يجسد دوره أكرم حسنى رجل أربعيني يعمل مدير فندق ومتزوج من نسرين أمين، ويتعرض للعديد من المشاكل بسبب أزمة كورونا وتداعيتها.

أبطال مسلسل بابا جه

ويضم مسلسل بابا جه عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم أكرم حسني، محمود البزاوي، سما إبراهيم، ريم عبد القادر، فريال يوسف، محمد أوتاكا، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

آخر أعمال أكرم حسني في رمضان

وشارك أكرم حسني في السباق الرمضاني 2023 بمسلسل صلاح التلميذ وهو عمل إذاعي، من بطولة شيري عادل، مصطفى غريب، عمرو عبد العزيز، إبرام سمير، وغيرهم من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، مسلسل "مكتوب عليا"، بطولة عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدي، هنا زهران، أحمد عثمان، حنان حسن، مصطفى عبد السلام، عزت زين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

شارك كضيف شرف بأحداث الجزء الرابع من مسلسل "اللعبة" إلى جانب عرض مسرحيته "حتى لا يطير الدكان" في المملكة العربية السعودية، كما عرض له مؤخرًا ضمن موسم أفلام الصيف الماضي، فيلم "العميل صفر"، وحظي الفيلم أعلى الإيرادات في شباك التذاكر، وشارك في بطولته كل من أسماء أبو اليزيد، منذر رياحنة، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، فيدرا، أوتاكا، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، فاطمة البنوي، تأليف وائل عبدالله، إخراج كريم العدل، تدور قصة فيلم العميل صفر، حول مغامرات فاشلة يقوم بها الشاب صفر عبداللطيف شداد الهمم، بسبب حبه الشديد لمغامرات جيمس بوند ويسعى لتقليده ويكون مثله، ولكن تنقلب الأمور ضده.

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