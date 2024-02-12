رمضان 2024..تعرف على تفاصيل مسلسل "صيد العقارب"

القاهرة - محمد ابراهيم - تخوض الفنانة غادة عبد الرازق السباق الرمضاني بمسلسل "صيد العقارب"، ويظهر المسلسل قوة شخصيتها مع الغموض الظاهر في برومو المسلسل.

ما هي تفاصيل شخصية غادة عبد الرازق في مسلسل "صيد العقارب"؟

وتلعب غادة عبد الرازق خلال أحداث المسلسل شخصية سيدة تمتلك مزرعة عقارب، وتدور أحداث المسلسل حول خلاف بين عائلتين.



قصة مسلسل" صيد العقارب"



تدور أحداث مسلسل صيد العقارب في إطار اجتماعي تشويقي، حول شخصية “ليلى” وتجسد دورها الفنانة غادة عبد الرازق، وهي امرأة ناجحة في مجال الأعمال التجارية، تتعرض لأزمة مالية كبيرة، تدفعها إلى الدخول في صراع مع مجموعة من رجال الأعمال، الذين يحاولون استغلالها.

طاقم عمل مسلسل صيد العقارب



يضم المسلسل عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم الفنانة غادة عبد الرازق، والفنانة سيمون، والفنان ماجد المصري، سيمون، محمد علاء، منال سلامة، محمود عبدالمغنى، ميار الغيطي، أحمد ماجد، أسماء أبوبكر، عماد صفوت، أحمد سعيد عبدالغنى، محمد على رزق، محمد أحمد ماهر، رياض الخولي، مجدي بدر، وأحمد ماهر، والعمل من تأليف باهر دويدار وإنتاج منى قطب وإخراج أحمد حسن.

تفاصيل الموسيقى التصويرية

ويضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "صيد العقارب" الموسيقار شادي مؤنس، ويعد "صيد العقارب" التعاون الثاني بين مؤنس والمخرج أحمد حسن، وذلك بعد تعاونهما معًا في مسلسل "العودة"، الذي عرض مؤخرًا وحقق نجاحًا كبيرًا ضمن أعمال الموسم الدرامي الشتوي الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

آخر أعمال غادة عبد الرازق الدرامية





ويذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق حكاية تحت الحزام، من مسلسل حدث بالفعل، وظهرت خلالها بشخصية طبيبة نفسية تدخل في صراعات مع نجلها الذي يقدم دوره خالد أنور بسبب رفضها زواجه لتعلقها الشديد به.



آخر أعمال غادة عبد الرازق في السينما





والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق السينمائية فيلم "حرب كرموز"، الذي عرض عام 2018 بطولة أمير كرارة تأليف محمد السبكي وإخراج بيتر ميمي، وشارك فيه محمود حميدة، مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، محمود حجازي، محمد عز، إسلام جمال، فتحي عبدالوهاب، روجينا، إيمان العاصي، محمود البزاوي، مايان السيد، سارة الشامي، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أحمد السقا.