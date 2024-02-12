نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل " بين السطور " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل "بين السطور" بالتحقيق مجددًا مع صبا مبارك بحضور زوجها المحاني أحمد فهمي بالإضافة إلى التحقيق مع زوجة "جيمي" محمد علاء بعد أن جاءت الكاميرات بوجود صبا مبارك مع زوجة جيمي قبل الحادث.

زوجة محمد علاء تفاجئ عائلته بالحمل بعد وفاته

وعندما يعلم شقيق جيمي بحمل زوجة شقيقه يتشاجر معاها ويتهمها بالكذب وأنها ليست قادرة على الإنجاب خوفا على الورث، ثم يخبر عائلته مما يشعروا بالسعادة.

محمد علاء يطارد صبا مبارك

وفي مشهد من الماضي يطارد "جيمي" صبا مبارك ويحاول يتصل بها ولم ترد عليه ثم يذهب إلى منزلها في غياب زوجها وتقنعه بالذهاب وإنها ستتصل به لاحقًا.



صبا مبارك تستقيل من القناة ثم تعود مرة أخرى بواسطة زوجها

وفي مشهد آخر، تقدم صبا مبارك استقالتها من القناة وتحاول أن تصلح علاقتها بزوجها أحمد فهمي، ثم تقنع صديقتها أحمد فهمي بأن يتوسط لزوجته في القناة لتعود لبرنامجها من جديد وبالفعل ينجح في عودتها مرة أخرى ويتصالح معها، وتعود صبا مبارك لبرنامجها بعد أن قدمت سلمى أبوضيف عدد من الحلقات.

زوجة محمد علاء تكشف حقيقة علاقة صبا مبارك بزوجها

وفي نهاية الحلقة تعلم زوجة جيمي بعلاقة صديقتها صبا مع زوجها وتخبرني بذلك وتقول لها صبا مبارك الحقيقة بأنها كانت على علاقة قديمة بجيمي أثناء الجامعة وانتهت وعندما رأها من جديد يطاردها.

