نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص | عمرو الخضري يكشف تفاصيل تعاونه مع عمر كمال وروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الموزع الموسيقي عمرو الخضري عن تفاصيل أغانيه التي ينتظر طرحها قريبًا حيث يتعاون مع روبي وعمر كمال في أعمال غنائية جديدة.

وقال عمرو الخضري في تصريحات خاصة لـ موقع “دوت الخليج الفني” أنه يستعد لطرح أغنية جديدة مع عمر كمال مشيرًا إلى أنها ستكون أغنية مختلفة، حيث تتمتع بطابع درامي مميز متمنيًا أن تنال إعجاب الجمهور.

أما عن تعاونه مع روبي، فأوضح أنه بدء العمل في الأغنية وهي من كلمات محمد مصطفى ملك وألحان محمود أنور، وأكد على سعادة وإعجاب روبي بها فور انتهاءه منها، ووصف الأغنية بأنها من أجواء فصل الصيف مشيرًا أنه متوقع لها نجاحًا كبيرًا نظرًا لاختلافها وانتماءها إلى طابع المقسوم.

وعن رغبته في التعاون مع مغني معين، أشار أنه يعشق صوت بهاء سلطان ويتمنى أن يجمعه عمل غنائي معه قريبًا.

آخر أعمال عمرو الخضري



يذكر أن آخر أعمال عمرو الخضري هى أغنية هيجيلي موجوع، وتصدر بها تامر عاشور تريند يوتيوب وهى من كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري.



كلمات أغنية هيجيلي موجوع

ومن كلمات الأغنية:

هيجيلي موجوع.. دموعه ف عينه تعبان

‎هدّيله أسبوع.. هيجي بعديها ندمان

‎هيجيلي ويشوف.. ساعتها انا ناوي على إيه

‎هيجيلي بالخوف.. باين ف كلامه وعينيه

‎هيشوف وش تاني منّي ياريت مايشوفوش

‎معقول لما يجي بعد أذاه ما اوجعوش

‎ده انا ناوي لو فاق.. ماسيبش كلام ماقولهوش

‎هيغيب يروح فين.. فيه مين ناس راحو وماجوش

‎مسكين وغلبان..

‎قالولي بعديك خلاص ضاع

‎اة ياعيني عشمان.. قولوله خلصانة

‎ب وداع

‎وهيجي ويروح.. لكن ع الفاضي

‎ومفيش

‎الصورة بوضوح.. بقت بيموت وانا بعيش