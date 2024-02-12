في موسم مسرحي جديد بالغربية.. قصور الثقافة تعود للمسرح الغنائي بـ "نفر توت"

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، لإطلاق عرض مسرحي جديد بمحافظة الغربية، وذلك ضمن عروض شريحة المسرح، والمقرر عرضه على خشبة مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، ووفق البرنامج المعد من وزارة الثقافة.

أحداث مسرحية نفر توت

تدور أحداث العرض المسرحي الذي يحمل اسم "نفر توت" حول مجموعة من الأساطير المصرية القديمة، من خلال قالب من الموسيقى الغنائية، حيث قصة حب بين شاب وفتاة، تشاء الأقدار أن يكونا على علم بسر خطير يهدد مصر، فيما يحاول "نفر" و"توت" تحذير الملك من المؤاتمرات التي تحاك ضد الوطن، رغم محاولات خبيثة من بعض أعوان الملك لإفشال تلك المهمة.

صناع عرض نفر توت

"نفر توت" من إنتاج الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وبإشراف الإدارة العامة للمسرح، وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، ومن تأليف د. طارق عمار، ديكور حسين راشد، ألحان عبد الله رجال، واستعراضات كابو، ومن إخراج محمد فتح الله، ومن بطولة فرقة مسرح 23 يوليو بالمحلة.

انطلاق عروض النوادي المسرحية

ومن ناحية أخرى، يشهد مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، برئاسة وائل شاهين استعدادات مكثفة، وذلك قبل انطلاق العروض المسرحية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني ضمن عروض نوادي المسرح بالغربية ووفق البرنامج المعد من وزارة الثقافة.

تضم العروض المسرحية عددًا من المسرحيات، من بينها: "الدرافيل" من تأليف خالد الصاوي، وديكور سارة علاء، وإضاءة إبراهيم الطنطاوي، وموسيقى طارق أحمد، ومن إخراج أحمد عبد السلام، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا الغنائية حول مجموعة من الشباب يسعون لتكوين إمبراطورية ليحكموا من خلالها العالم، لكن تواجههم العديد من العقبات الاجتماعية.

بنص للشاعر والكاتب المسرحي النمساوي بيتر توريني، ومن إخراج أحمد جمال، يناقش العرض المسرحي "صيد الفئران" تأثير المجتمع الرأسمالي على الأفراد، ومدى حالات العزلة والتلوث الفكري بين البشر اللذين يعيشون حالة من الزيف ويتخفون وراء الأقنعة الزائفة.

"بين عالمين" عرض مسرحي يحاول من خلاله المؤلف والمخرج حسين راشد البحث عن الحقيقة من خلال الكشف الحقائق في عالم الحياة والموت، وبين صراعات الخير والشر، على يد بطل العمل الذي يحاول جاهدا أن يكتشف الواقع الحقيقي.

وضمن شريحة نادي الطفل، يشهد مسرح 23 يوليو عرض مسرحي بعنوان "باب الجنة"، تأليف محمد عبد الحافظ، ديكور حسين راشد، ومن إخراج خالد النموري، وتدور أحداثه حول عدد من أبناء إحدى الحارات اللذين يحاولون تجميل الحارة اللذين يعيشون بها بقيادة "عم صابر"، وهو أحد أبطال القوات المسلحة المصرية في حرب أكتوبر، رغم الصراع الكبير مع أشقياء المناطق المجاورة لهم.