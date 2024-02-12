نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قلق من غياب الأعمال الرومانسية في بوليوود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترددت مطالبات النقاد بعودة الأعمال الرومانسية لبوليوود، التي يبذل مجهودًا مميزًا في صناعتها بعد غياب عن مثل هذه الأعمال في السنوات الماضية.

ووفق إنديا توداي، هذا الرأي دفع للقلق بأن الأعمال الرومانسية القيمة في بوليوود قد انتهت بعد عقود من التميز.

ونجحت الأعمال الدرامية الهندية الجديدة Girls Will Be Girls، و Nocturnes في حصد مجموعة جوائز مميزة ضمن مشاركتها بمهرجان صن دانس السينمائي الدولي.

ووفق إنديا توداي، الأعمال السينمائية الجديدة، نجحا في حصد مجموعة مميزة من الجوائز المرموقة من مهرجان الجوائز الكبير بدورته لعام 2024 الجاري.

وضمن فعاليات المهرجان، حضر النجم الكوميدي الشهير ويل فيريل عرضًا خاصًا لفيلم وثائقي جديد يطرح عن قصة حياته، بعنوان Will & Harper.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم، كان بحضور صديقته المنتجة هاربر ستيل، وعرض ضمن فعاليات مهرجان Sundance السينمائي الدولي.

نجوم على ممر الشهرة

و كان النجم مارتن لورنس، أحدث المحتلفلين بوضع نجمته الخاصة على ممر الشهرة في هوليوود، في احتفالية مميزة حضرها أصدقائه المقربون في عالم السينما.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من احتفالية لورانس بوضع نجمته الخاصة في ممر الشهرة، تقديرًا لما قدمه من أعمال سينمائية مميزة خلال السنوات الماضية.

نجوم آخرين

وخلال عام 2023، كان هناك عدد آخر من الفنانين الذين احتفلوا بوضع نجمتهم الخاصة على ممر الشهرة بهوليوود كان من ضمنهم مايكل بي جوردون.

واحتفالية مايكل بي جوردون بوضع نجمته الخاصة على ممر الشهرة بهوليوود، كانت بعد أيام قليلة من احتفاله بالعرض الخاص للجزء الثالث الجديد من سلسلة CREED.

أيضًا، كان قد احتفل الأشقاء جوناس بوصع نجمتهم الخاصة على ممر الشهرة في حي هوليوود، تقديرًا لاسهاماتهم في مجال الموسيقى والغناء منذ ظهورهم خلال مطلع الألفية الجديدة.