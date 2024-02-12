نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيانو ريفز يظهر برفقة "الدوبلير" الخاص به من تصوير مشاهد Good Fortune في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر النجم كيانو ريفز في موقع تصوير مشاهد فيلمه الجديد، بمشاهد جديدة مسربة من موقع الفيلم ظهر خلالها برفقة مؤدي المشاهد الخطرة بالفيلم.

ونقلت ديلي ميل، اللقطات الترويجية من داخل موقع تصوير الفيلم، الذي من المقرر أن يطرح في إطار كوميدي.

واللقطات الجديدة التي نشرت لكيوانو ريفز، كان من موقع تصوير مشاهد الفيلم في مدينة هوليوود، ويطرح بعنوان Good Fortune.

وسبق أن كشفت مصادر مطلعة من طاقم عمل الجزء الرابع من سلسلة أفلام جون ويك، عن طلب صادم، تطلع النجم كيانو ريفز لتحقيقه لشخصية جون ويك في الجزء الأحدث من السلسلة.

ووفق ديلي ميل، فإن كيانو كانت لديه امنية قتل شخصية جون ويك مع نهاية الجزء الرابع، لتكون خاتمة السلسلة المكونة من 4 أجزاء.

والجزء الرابع من سلسلة جون ويك، كان الجزء الأكثر نجاحًا بين الأجزاء المطروحة من السلسلة، بتحقيقه اجمالات إيرادات 426.5 مليون دولار عالميًا.

تفاصيل عن الفيلم

والجزء الرابع من سلسلة جون ويك، تضم في بطولتها مجموعة مميزة من الفنانين، من ضمنهم دوني ين، الذي يجسد شخصية باسم "كين".

وفنان الحركة الشهيرة "سكوت أدكنز"، الشهيرة بتجسيد شخصية جون بويكا في أفلام سابقة، ويجسد في هذا الفيلم شخصية باسم كيلا.

انضم حديثًا للسلسلة، بيل سكارسجارد مجسدًا شخصية "ماركيس دي جرامونت"، وآسيا كيت ديلون، ويعود لدوره من الأجزاء السابقة الممثل القدير إيان ماكشين، الجزء الرابع من سلسلة جون ويك، من إخراج تشاد ستاهيلسكي.

تعليقات وأراء لأبطال العمل

ومنذ الاحتفال بالعرض الخاص لفيلم جون ويك، علق عدد من أبطال العمل حول رايهم في التجربة، كان منهم "سكوت أدكينز"، الذي كتب على صفحته الرسمية على فيسبوك معبرًا عن فخره بالمشاركة في هذا الفيلم، بوصفه أحد أفضل أفلام الحركة التي صنعت على الإطلاق.