نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصير شخصية "زيوس" بعد وفاة لانس ريدك في الموسم الثاني من Percy Jackson في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم توجيه تساؤلات لصناع مسلسل Percy Jackson من انتاج ديزني، عن مستقبل شخصية زيوس، بعد وفاة مؤديها النجم اسمر البشرة لانس ريدك.

ووفق ديد لاين، أنه حتى الآن لم يتم الاستقرار على بديل لانس ريديك في تقديم الشخصية في الموسم الثاني المعلن عنه من المسلسل.

Percy Jackson

شهدت الحلقة الختامية من مسلسل ديزني بلص الناجح Percy Jackson تكريمًا خاصًا لنجم المسلسل الراحل لاندس ريديك.

ووفق ديلي ميل، كان هناك تأبين خاص لريديك مع ختام المسلسل الناجح، والذي يجسد به شخصية "زيوس"، بعد أن ودعته اوساط الفن في هوليوود عقب وفاته في مارس الماضي.

وحصدت الحلقة الافتتاحية لمسلسل Percy Jackson And The Olympians نسب مشاهدات قياسية عبر منصة ديزني بلص.

المسلسل يطرح مستوحى من قصص الخرافات الاغريقية الشهيرة، والتريخ الاغريقي، بتجسيد شخصية بيرسي جاكسون.

ووفق ديد لاين، المسلسل في افتتاحيته حقق مشاهدات بلغت 26 مليون مشاهدة على منصة ديزني بلص.

Percy Jackson And The Olympians

أيضًا كان قد نجح الإعلان الترويجي لمسلسل Percy Jackson And The Olympians في حصد نسبة مشاهدات قياسية في وقت قصير.

ووفق ديد لاين، المسلسل الذي طرح للعرض عبر منصة أمازون برايم، سيكون نسخة جديدة من عمل سينمائي طرح بالعنوان نفسه.

وحقق الإعلان الترويجي للمسلسل مشاهدات وصلت لـ 84 مليون مشاهدة خلال 10 أيام فقط من طرحه.