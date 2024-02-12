ياسمينا العبد تنتظر عرض مسلسل "البحث عن علا 2" و"مسار إجباري"

القاهرة - محمد ابراهيم - تنتظر الفنانة الشابة ياسمينا العبد عرض عملين خلال الفترة القادمة مسلسل “مسار إجباري” في موسم رمضان ٢٠٢٤ ومسلسل “البحث عن علا” الجزء الثاني علي منصة نتفليكس.

تفاصيل شخصية ياسمينا في مسلسل مسار إجباري

وتقوم ياسمينا في مسلسل “مسار إجباري” بدور فرح الأخت الصغيرة لعصام عمر والتي سينكشف طبيعة علاقتها بأحمد داش خلال الأحداث.

فريق عمل مسلسل “مسار إجباري”

مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج نادين خان.

تفاصيل دور ياسمينا في البحث عن علا

كما تعود لتقديم دور زينة في الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" والتي ستساعد هند صبري خلال الأحداث في الترويج لمشروعها Second Chance على السوشيال ميديا.

فريق عمل مسلسل البحث عن علا

يضم مسلسل البحث عن علا 2 عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: هند صبري، ياسمينا العبد، سوسن بدر، ظافر العابدين، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج هادي الباجوري، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.

وفي سياق آخر، زارت ياسمينا العبد مؤخرًا مستشفى 57357 لسرطان الأطفال خلال الأيام الماضية لقضاء اليوم مع الأطفال.

آخر أعمال ياسمينا العبد

يذكر أن أحدث أعمال ياسمينا مشاركتها في فيلم سكر، الذي عرض في شهر ديسمبر الماضي، وضم العمل عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم ماجدة زكي، ريهام الشنواني، حلا الترك، معتز هشام، وهو من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج تامر مهدي.