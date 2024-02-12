رومانسيات عالمية بين وتريات الإسكندرية وسويت ساوند بسيد درويش

القاهرة - محمد ابراهيم - بمناسبة عيد الحب وفي إطار خطة الثقافة للإحتفال بالمناسبات الاجتماعية تقيم دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر أمسية لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بمشاركة فرقة سويت ساوند باند ويقودها الدكتور منير نصر الدين ويشارك خلالها العازفين علاء فراج (كي بورد وغناء)، عمر الطودي (كي بورد وبيانو )، حسن دقلة (باص جيتار)، محسن دقله (درامز)،وضيفتت الحفل جوديث، تانيا (غناء) وذلك في الثامنة مساء الأربعاء 14 فبراير علي مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية ".

برنامج “ رومانسيات عالمية ”

يتضمن البرنامج مختارات من الأعمال الغنائية الرومانسية العالمية منها حب، سواى، الحياة وردية، حبك عميق، قصة حب، المشاعر، الان والا لا للا بد، أنا غيور، مامبو ايطالى، جيتاران، هاللو، قوة الحب، قلبى يستمر، غرباء فى الليل، سوف أحبك دوما، تذكرة ذهاب فقط، تلك الأيام، هذه هى الحياة، سوف أحيا إلى جانب العمل المصرى الشهير حلوة يا بلدي.

برنامج “ رومانسيات عالمية

برنامج “ رومانسيات عالمية

شهر فبراير في دار الأوبرا

جدير بالذكر أن دار الأوبرا المصرية تقدم خلال شهر فبراير بمناسبة عيد الحب مجموعة متنوعة من مختلف الأشكال الإبداعية العربية والغربية على مختلف مسارحها بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور.