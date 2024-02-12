تعرف على تفاصيل فيلم "المكسيكي" لأحمد فهمي

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الفنان أحمد فهمي تصوير فيلمه الجديد، والذي يحمل اسم "المكسيكي" ويعيد فيه تجسيد شخصية المكسيكي التي قدمها في فيلم "كازابلانكا" مع أمير كرارة عام 2019، ولكن بشكل كوميدي.

تفاصيل فيلم المكسيكي



فيلم المكسيكى بطولة أحمد فهمي، روبي، أوس أوس، لبلبة، أحمد فهيم، مصطفى بسيط، حاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، وإخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية بعد عمله كمساعد مخرج مع المخرج محمد شاكر خضير والمخرج محمد ياسين.

آخر أعمال أحمد فهمي

وكان آخر أعمال أحمد فهمي فيلم "مستر إكس"، الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى الماضي 2023، وشارك في بطولته هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.

وشارك في فيلم "مستر إكس" عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف أبرزهم عمرو يوسف، أكرم حسنى، ريم مصطفى، مي عمر، مصطفى خاطر، رانيا منصور، صبرى فواز، فرح الزاهد، بيج رامى، علاء مرسى، حجاج عبد العظيم، أحمد فهيم ومن نجوم الرياضة مجدي عبد الغني، جمال حمزة، إبراهيم فايق.

وقدم أحمد فهمي في شهر رمضان الماضى، مسلسل "سره الباتع" المستوحى من رواية الكاتب الراحل يوسف إدريس وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وشارك فى بطولته ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز، أحمد وفيق، منه فضالي، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، وعدد آخر من الفنانين.