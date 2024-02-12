أحمد سعد وأصالة يجتمعان في عيد الحب

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رياض - احمد صلاح - تستعد الفنانة السورية أصالة نصري والفنان المصري أحمد سعد لطرح أغنيتهما الجديدة "سبب فرحتي" تزامناً مع عيد الحب.



ومن المقرر أن تصدر الأغنية خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي من ألحان أحمد سعد، وكلمات محمد شافعي، وتوزيع محمد عاطف الحلو.



كما ينتظر الجمهور أن تتم تأدية الأغنية للمرة الأولى يوم الأربعاء المقبل ضمن حفلات مهرجان "فبراير الكويت" خلال حفل أحمد سعد وأصالة.



يذكر أن سعد يعيش حالة من النشاط الفني بعد أن قدم عددا من الأغنيات المنفردة خلال الفترة الماضية، احتل بها صدارة الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت آخر أغنياته "بعتذرلك" التي تعاون فيها مع الملحن إسلام رفعت.





وقدم في السينما أغنية فيلم "أبو نسب" للفنان محمد إمام وياسمين صبري "كدة لأ" من ألحان إيهاب عبد الواحد، و"كله فالصو" مع الفنان بهاء سلطان، وكانت الأغنية الدعائية لفيلم إسعاد يونس "كله فالصو".