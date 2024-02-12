انت الأن تتابع خبر أسعار وموعد حفل عمرو دياب في أبو ظبي.. اعرف وصلت لكام لكل الفئات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عدد كبير من الجماهير يريدون معرفة أسعار وموعد حفل عمرو دياب في أبو ظبي، وذلك لأنهم يريدون الحضور إلى الحفل والاستماع إلى الأغاني الكثيرة الخاصة به والذي يقوم بتقديمها على المسرح، ويريدون الاستماع له ولكل الأغاني الخاصة به.

أسعار وموعد حفل عمرو دياب في أبو ظبي

يريد الجميع معرفة أسعار وموعد حفل عمرو دياب في أبو ظبي وهي التي تتنوع كثيراً من فئة إلى فئة أخرى، وتم الإعلان عنها من خلال الشركة المنظمة ويريد الجميع أن يعرفها لأنهم يريدون الذهاب لها، حيث أنها من أكثر الحفلات المميزة، وتأتي الأسعار كما يلي:

يصل سعر تذكرة الفئة الأولى إلى 156 درهما إماراتيا.

يبلغ سعر تذكرة المركز الثانية تم طرح تذكرة بـ127 درهما.

سجل سعر الفئة الثالثة سعر 77 درهما.

وأما عن سعر تذكرة الفئة الرابعة إلى 70 درهما.

وجاء سعر تذكرة الفئة الأخيرة يبلغ 57 درهما إمارتي.

موعد حفل عمرو دياب