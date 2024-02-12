عمر كمال يستعد لطرح أحدث أغانيه "الساحر" على "يوتيوب"

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب عمر كمال، لطرح أحدث أغانيه "الساحر" خلال الأيام المقبلة على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وعددا من المحطات الموسيقية.

وانتهى عمر كمال من تسجيل الأغنية بأحد استديوهات الموسيقى، ويتم حاليا عمليات المونتاج للأغنية.

أغنية "الساحر" من كلمات وألحان عمر دولار، وتوزيع أبو عبير، وإشراف عام على الأغنية معتز عرموش وسامو، ومن إنتاج SMS وsr.

فيما طرحت sms مؤخرا أغنية "مستفز" للمطربة غفران على قناة "مزيكا" و"أنغامي" وبعض المنصات الموسيقية المختلفة، وهي من كلمات الشاعر عصام حسني، وألحان محمدي، وتوزيع أحمد أمين.

آخر أعمال نورهان درويش

كما طرحت أيضا أغنية "هنا غزة" للمطربة نورهان درويش على يوتيوب، وهي من كلمات شريف درويش، وألحان إسلام ممدوح، وتوزيع أحمد نبيل.

كلمات أغنية هنا غزة

وتقول بعض كلمات الأغنية: “هنا غزة عز العزة.. أبطال يقفون في وجه العدو. ما أسهل أن نموت.. ولا ننحني أمام جبان. فتضحياتها علامة فارقة”. دمها يكتب صمودها، وحين تموت يوم تلتقي بالحياة في الموت.. رغم الدمار، رغم الحصار، رغم المجازر والرصاص، أحيينا وأنتم الفناء، وعد الله آخر الزمان”.

وكان عمر كمال، قد طرح مؤخرا أغنية "صباحك فل" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

كلمات أغنية "صباحك فل"

يا با، يا با، يا با

يا با، يا با، يا با

يا با، يا با، يا با

يا با، يا با، يا با

شبعنا كذب كفاية حوارات

في عيونكم خمسة خمس مرات

عاملين حبايب يا حبل ذايب

انتوا في حياتي أسوء الفترات

فيجو الدخلاوي

صباحك فل يا اللي حابب سقوطي

دمار ع الكل أنا مستني موتي

أنا ماليش حل وإسأل اللي قبلك

أنا بضرب مابستخدمش صوتي

مفيش مبدأ كله واكل في كله

قالوا لي جنبك وقت الجد جلوا

أنا مقولتش بس أكيد واصل له

ده لو شوفته والله أنا مش هحل

ماليش جدعان وقت الشدة واقفة

ده كله جبان لأ تستاهلوا سقفة

أنا اللي زمان منكم حذروني

وقولت اخواتي خذلوني وباعوني

أنا اللي اديت فرصة لناس لمامة

دول أصحاب فيك حتى في الابتسامة

ومهما وفيت هتشوف غدر ياما

وجرح غويط سايب مية علامة

نعيش ونشوف أبطال ع المواقع

شباب متلوف خارج أي واقع

حريم وكيوف مزة وشوب ساقع

عملتوا أسود طب ليه جيبتوا راجع

ماتستغربش أيوة أنا لسه صاحي

أنا مابهربش أنا مسنون سلاحي

عارف كم شخص عقدتهم نجاحي

فبنجح غصب وأحلى صباح صباحي

بنعشق موت وندمن هم قاسي

مفيش مبسوط محدش قلبه راسي

بنام مكبوت وفي حوارت في راسي

فاكر خيانتهم وعامل نفسي ناسي

أسامحك آه بس أنساك لالالا

تملي معاك بس إنت اشتغالة

هنا وهناك معروف بالندالة

لئيم لاكاك عيشت حقود وعالة

ماليش في الشر بس لقيته جاء لي

بقيت مضطر أجرح لا أوبالي

لأجل الحر يرخص أي غالي

وزعلي ده مر أسود من الليالي