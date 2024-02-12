نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلادها.. تعرف على أعمال ماري منيب الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة ماري منيب، والتي قدمت العديد من الأعمال الفنية علي مدار مشوارها الفني، هي جدة المطرب عامرمنيب، تعتبر أشر حماة بالسينما المصرية، لقدرتها على تجسيد كافة أشكال التسلط والوقيعة بين الزوج والزوجة في أعمالها.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز أعمال ماري منيب الفنية..

أعمال ماري منيب الفنية

المسرحيات: خلف الحبايب، عريس في إجازة، سلفني حماتك، يا مين يخلصني، إلا خمسة، لو كنت حليوة.



ملكة الأغراء، إلا.. خمسة، تعيش وتاخد غيرها، الشايب لما يدلع، الستات ميعرفوش يكدبوا، يا ما كان في نفسي، حماتي بوليس دولي، أشوف أمورك أستعجب، لزقة إنجليزي، الدلوعة، ما حدش واخد منها حاجة، 30 يوم في السجن، الدنيا لما تضحك، أوعى تعكر دمك، الستات لبعضهم، إبليس وشركاه، اللي يعيش يا ما يشوف، خليني أتبحبح يوم.

أفلام: لصوص لكن ظرفاء، خدني معاك، العائلة الكريمة، المراهقان، اعترافات زوج، حكاية جواز، رسالة من امرأة مجهولة، جمعية قتل الزوجات، انسى الدنيا، شهر عسل بصل، شجرة العائلة، الناس اللي تحت، بنات بحري، سامحني، أحلام البنات، أم رتيبة، حماتي ملاك، هذا هو الحب، كيلو 99، عرايس في المزاد، كابتن مصر، مملكة النساء، تار بايت، عفريتة إسماعيل يس، علشان عيونك، كدبة أبريل، المحتال، إوعى تفكر، الحياة الحب، ابن للإيجار، المرأة كل شيء، بيت الطاعة، حميدو، الحموات الفاتنات، بنت الهوى، مسمار جحا، بنت الشاطىء، الأسطى حسن، صورة الزفاف، آدم وحواء، ليلة الحنة، مشغول بغيري، شباك حبيبي، عاصفة في الربيع، حماتي قنبلة ذرية، خد الجميل، أسمر وجميل، بابا عريس، بابا أمين، على أد لحافك، المجنونة، المرأة، جواهر، حلاوة، منديل الحلو، أسير العيون.

حياة ماري منيب الشخصية

ولدت ماري منيب فى بيروت بالشام فى 12 فبراير 1905، جاءت مع أسرتها إلى مصر وسكنت في حي شبرا بمدينة القاهرة، بدأت موهبتها الفنية في سن صغيرة، كانت بدايتها كراقصة في الملاهي ثم بدأت حياتها الفنية في ثلاثينيات القرن العشرين على المسرح، انضمت إلى فرقة الريحاني عام 1937 وتوالت أعمالها في المسرح والسينما وقامت ببطولة أفلام سينمائية عدة، واشتهرت بأداء دور الحماة التي تحاول التدخل بين ابنتها وزوجها فتفسد الأشياء ثم تنسحب عن حياتهما، وظلت تعمل بالمجال الفني لخمسة وثلاثين عامًا، تزوجت من الممثل الكوميدي «فوزى منيب» في أحد القطارات المتجهة إلى الشام، وأنجبت منه ولدين، سافرت «ماري» وزوجها إلى لبنان بعد موافقة أمها، وعملا معًا هناك وجنيا أموالا كثيرة، لكنه طلقها بعد أن تزوج عليها في السر من واحدة كانت تعمل معهم في نفس الفرقة، تدعى «نرجس شوقي»، ثم تزوجت من المحامي عبد السلام فهمي زوج شقيقتها التي توفيت لتُربي أولادها، وأنجبت منه ولدين وبنتا وعاشت «ماري» مع أسرته المسلمة.