القاهرة - محمد ابراهيم - "مفاجآت وأسرار".. كل التفاصيل عن برنامج رامز جلال الجديد 2024 في رمضان - تعرف على اسم أول ضحية

برنامج رامز جلال الجديد 2024 في رمضان مع اقتراب شهر رمضان، يترقب الجمهور العربي بفارغ الصبر برنامج المقالب الذي يقدمه الفنان رامز جلال كل عام، والذي اعتاد على تقديمه وابتكار حيل لخداع ضيوفه على مدار أكثر من 15 عامًا.

برنامج رامز جلال الجديد 2024 في رمضان



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تزعم البعض أنها مأخوذة من برنامج رامز الجديد لموسم رمضان 2024، وقد تم تداول الصورة تحت عنوان “رامز قفل اللعبة”.



ومع ذلك، فإن الصورة المتداولة غير دقيقة، حيث لم يتم الإعلان رسميًا حتى الآن عن برنامج رامز جلال الجديد لموسم رمضان المقبل.

وقد قدم رامز جلال برنامج المقالب “رامز نيفر إند” أو “Ramez Never Ends”، وهو برنامج كاميرا خفية تلفزيوني، عُرض على قنوات “إم بي سي”، برعاية الهيئة العامة للترفيه السعودية.



وانقسم “رامز نيفر إند” إلى مقلبين: الأول يتعرض فيه الضحايا لمواقف مثل إلقاء الطعام على وجوههم، ونراهم في إحدى الصالونات التي يتم تدويرها، مما يؤدي إلى فقدان التوازن واصطدام الضحية بجدران الصالون.

نبذه عن الفنان رامز جلال



رامز جلال هو فنان مصري معروف بتقديم برامج المقالب والتسلية التلفزيونية. وُلد في 16 سبتمبر 1973 في مدينة القاهرة مصر.

بدأ رامز جلال مسيرته الفنية كممثل في السينما والتلفزيون، وسرعان ما اشتهر بشخصيته الفكاهية والمرحة.



انتقلت شهرته إلى آفاق أوسع عندما بدأ بتقديم برامج المقالب التلفزيونية، التي أصبحت شعبية جدًا خلال شهر رمضان في العالم العربي.



يعتمد أسلوب رامز في التقديم على إعداد مواقف مضحكة ومثيرة، يشارك فيها مجموعة من الضيوف المشاهير والعاديين الذين يتعرضون لمواقف طريفة ومحرجة.

برنامجه الشهير “رامز في الشلال” و“رامز تحت الصفر” و“رامز قفل اللعبة” وغيرها، حققت نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية، مما جعله واحدًا من أبرز وجوه الترفيه في العالم العربي.

إلى جانب عمله في التلفزيون، يشارك رامز جلال أيضًا في الأفلام السينمائية والمسرحيات، حيث قدم أدوارًا متنوعة تبرز موهبته الفنية وقدرته على الانتقال بين مختلف الأدوار.

بفضل نجاحه وشعبيته الواسعة، يعتبر رامز جلال واحدًا من أبرز الشخصيات الكوميدية والترفيهية في الوطن العربي، ويحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة تحب متابعة برامجه وأعماله الفنية.