انت الأن تتابع خبر اتفرج .. ريم مصطفي تشارك متابعيها صور بالأسود المجسم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلفت الفنانة ريم مصطفي، حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الإثنين الموافق 12 فبراير الجاري، في أحدث ظهور لها.

وشاركت ريم مصطفي مجموعة من الصور الجديدة لها على الحساب الرسمي لها بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور انستجرام عبر خاصية الاستوري، حيث ظهرت مرتدية فستان جرئ مجسم باللون “الأسود القصيرة وهي تنام على الأريكية وأمامها كلبها، وإنسدال خصلات شعرها السوداء.

وفي الناحية الجمالية فقد اعتمدت ريم مصطفي علي الظهور بشكل بسيط مناسب لاطلالاتها مع تسريحة شعر بسيطة وغير مكلفة حيث اكتفت باسدال شعرها علي كتفيها، بالإضافة إلي أنها استخدمت تارت أحمر الشفاه الذي يبرز جمال انوثتها.

يذكر أن الفنانة ريم مصطفي تشارك في الجديد “اهل الكهف” مع خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، صبرى فواز، بسنت شوقى، مصطفى فهمى، بيومى فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة