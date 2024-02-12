نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص للفجر الفني| وائل جسار: "ظهور ميري في كليب كل وعد فكرتنا سويًا ولا أشجع دخول أولادي للوسط الفني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصريحات خاصة للفجر الفني من وائل جسار عن أغنية كل وعد

استطاع منذ ظهوره الأول أن يأسر قلوب محبيه بأدائه المميز وأغانيه الرومانسية العاطفية ويعد من المطربين الذين لا يمكن تجاهلهم في موسم عيد الحب فلا يمر هذا اليوم الخاص دون أن يترك بصمته الخاصة من خلال أغانيه التي تلامس أوتار القلوب وتجذب الأنظار هو الفنان المتميز والحساس «وائل جسار»

الذي قرر في عيد الحب لسنة 2024 أن يفاجئ محبيه وجمهوره بـ مفاجأة لا مثيل لها بظهور زوجته السيدة ميري جسار مع لأول مره في فيديو كليب أغنيته الجديدة التي طرحت منذ قليل بالتزامن مع عيد الحب وتحمل اسم "كل وعد"،حيث أثار ظهورها جدل كبير زاد من شغف ولهفة محبي وائل جسار لمشاهدة هذا العمل الفني الجديد وكان للفجر الفني حديث خاص معه ليحدثنا عن كواليس هذا الأمر

لمن ترجع فكرة ظهور ميري في كليب كل وعد ؟

فتحدث جسار للفجر الفني عن فكرة ظهور زوجته في الكليب وقال: "ظهور زوجتي في كليب "كل وعد" هي فكرتنا سويًا لإني في البداية عرضت عليها ورحبت بها ترحيبًا قوي، حيث تعكس الأغنية روح الشراكة والحب بيننا فنحن نعيش في حياتنا الواقعية تجارب الحب والإحساس التي تتغنى بها الأغنية وتتطابق الكلمات علينا تمامًا، فهناك مشاعر حقيقية يعكسها الفيديو كليب بيني وبين ميري، أما عن كواليس التصوير كانت ممتعة للغاية ومليئة بالحب والصدق وفي الحقيقة نأمل بصدق أن يحظى العمل بإعجاب الجمهور ويصبح محط اهتمامهم.

حقيقة دخول أولاد وائل جسار للوسط الفني

وعن إمكانية ظهور أولاده في أغنياته القادمة قال: "لا أجد مشكلة في ظهورهم إذا كانو معي، في عام 2017 رافقتني ابنتي في تصوير فيديو كليب أحد أغانيّ، وهذة التجربة كانت مميّزة وملهمة بالنسبة لي ومع ذلك أجد تحديًا كبيرًا في إدخالهم في عالم الفن بشكل دائم، بسبب الصعوبات والتحديات التي قد تواجههم في هذا الوسط المتطلب لأن من الممكن أن تكون هذه التجربة مجهدة بالنسبة لهم

وأنا أهتم براحتهم وسلامتهم قبل كل شيء. لذا، أنا متردد في تقديمهم لهذا العالم في هذه المرحلة الحقيقة ولا أميل لذلك"،كما تحدث عن إمكانية دخول ميري لعالم التمثيل وقال: "لا، فإن تجربتها كانت بسبب وجودي في هذا العمل، ولكنها لا تهوى التمثيل ولا تطمح للانضمام إلى هذا المجال فهي مهتمة بتربية أولادنا وتعليمهم أكثر من أي شئ وأنا أدعمها في ذلك".

تعاون فني متكرر يحصد نجاح مُلفت بين جسار وزعيم

وعن تكرار تعاونه مع الملحن والفنان أحمد زعيم قال: "الحقيقة أنا عملت مع أحمد أكثر من مرة، ومعظمها كانت مليئة بالرومانسية، فهو فعلًا مبدع في تقديم الأعمال الرومانسية بشكل مميز وتجمعنا علاقة مميزة وهناك كيمياء فنية قوية بيننا تساعدنا على تحقيق النجاحات وتحقيق الإنجازات بمشيئة الله، بالإضافة إلى أننا متحمسون للعمل معًا في المستقبل، ولن أغفل عن ذكر سعادتي بالتعاون مع العبقري وليد سعد وغيرهم من الملحنين الموهوبين وسنواصل التعاون والتجربة في مجال الفن، ونسعى جاهدين لتقديم الأعمال الفنية الرائعة التي تلهم وتمتع جمهورنا.