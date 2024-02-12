نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عنان نجل نرمين الفقي وماجد المصري في مسلسل "محارب" (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -





يشارك الفنان أحمد عنان حاليًا في مسلسل "محارب" المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2024، وهو بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

وقال أحمد عنان في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني"، أنه يجسد خلال أحداث مسلسل "محارب"، دور نجل الفنانة نرمين الفقي، وماجد المصري، وتجمعه صدفة غريبة بـ "محارب" حسن الرداد، لافتًا أنه تم ترشيحه للعمل من خلال المخرجة شيرين عادل، بعدما تعاون معها في مسلسل "تيتة زوزو"، الذي من المقرر استكمال تصويره بعد اجازة عيد الفطر.

أحمد عنان يكشف كواليس مسلسل "محارب"

وأعرب أحمد عنان عن سعادته الكبيرة بتعاونه مع النجم حسن الرداد، مُضيفًا:" حسن الرداد شخص محترم وجميل ونجم كبير، وأحمد زاهر حبيبي، والكواليس مع ماجد المصري ونرمين الفقي جميلة جدًا، الموضوع بالنسبة لي لذيذ أوي".

مشاركة أحمد عنان في مسلسل "إمبراطورية ميم"

وفي سياق آخر، يشارك الفنان أحمد عنان في دراما رمضان المقبل 2024، بمسلسل "إمبراطورية ميم"، وهو بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.