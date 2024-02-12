انت الأن تتابع خبر من القاهرة.. المستشار تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل التعاون مع وزارة الثقافة المصرية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، إلى القاهرة في زيارة رسمية له تستمر عدة أيام، وتعد هى الزيارة الأولى له منذ عدة سنوات، وتنم الزيارة عن وجود تعاون ثقافي فني ضخم بين البلدين مصر والسعودية الفترة المقبلة.

زيارة المستشار تركي آل الشيخ إلى مصر

والتقى مجلس إدارة الهيئة العامة الترفيه بالسعودية، اليوم الإثنين، بوزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وعمرو الفقي، الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في ديوان عام وزارة الثقافة، لمناقشة مجالات التعاون بين القاهرة والرياض فنيا وثقافيا.

تفاصيل التعاون بين مصر والسعودية الفترة المقبلة

أدلى تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، بعدد من التصريحات الصحفية كشف خلالها عن ملامح التعاون الفني والثقافي بين مصر والسعودية، حيث تقرر العمل الفترة المقبلة على عدد من المشروعات ومنها:

إطلاق ليالي الأوبرا في السعودية بفرق مصرية.

إطلاق ليالي السعودية في الأوبرا المصرية بفرق سعودية.

تقديم عمل مشترك بين الجانبين في مجال الدراما.

إطلاق عدد من 15 إلى 20 مسرحية كل موسم للرياض.

حفلات مصرية سعودية في العلمين الجديدة