بالصور.. شريف البردويلي قائد أحد الجيوش بالحشاشين لكريم عبد العزيز ضمن دراما رمضان ٢٠٢٤

القاهرة - محمد ابراهيم - يقوم الفنان الشاب شريف البردويلي خلال هذه الفترة بتصوير دوره ضمن أحداث مسلسل "الحشاشين" للنجم كريم عبد العزيز ونخبة من النجوم، من المقررأن يعرض المسلسل ضمن موسم دراما رمضان ٢٠٢٤.

تفاصيل دور الفنان الشاب شريف البردويلي في مسلسل "الحشاشين"

حيث يقوم شريف بدور "منصور" وهو قائد أحد الجيوش ضمن أحداث المسلسل والذي يجمعه العديد من المواجهات والأحداث الهامه مع النجم كريم عبد العزيز وابطال العمل.

أحدث أعمال الفنان الشاب شريف البردويلي

حيث يقوم "شريف" خلال هذه الفتره بأستكمال تصوير مشاهده بعد "بالقاهره" بعد أن قام بالتصوير في "كازاخستان ومالطا" ويقوم بعمل العديد من التدريبات القتالية وركوب الخيل حتي يكون جاهزا للمواجهات والمعارك ضمن أحداث المسلسل.

أبطال مسلسل "الحشاشين"

وجدير بالذكر، مسلسل الحشاشين الذي يقوم ببطولته كريم عبدالعزيز نخبة من النجوم وهم، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وتامر مجدي، والمسلسل من تأليف الكاتب والسيناريست الكبير عبد الرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي لمالكها تامر مرسي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج بيتر ميمي، يواصل صناع المسلسل تصوير أحداثه في “مالطة” وعدة دول عربية استعدادا لطرحه بالموسم الرمضاني المقبل.

تفاصيل مسلسل "الحشاشين"

يعرض مسلسل "الحشاشين "على 30 حلقة، وهو من الأعمال الدرامية التاريخية، وتدور أحداثه حول (حسن الصباح)، زعيم الحشاشين ويجسده كريم عبدالعزيز، الذي ينضم إلى المذهب الإسماعيلي منذ أن كان عمره 17 عامًا، ويسافر إلى مصر ويظل بها ثلاث سنوات، ويتنقل بين القاهرة والإسكندرية، ويحدث خلاف بينه وبين أمير الجيوش بدر الدين، الذي يقوم بسجنه ثم طرده على ظهر سفينة كانت في طريقها إلى شمال إفريقيا، وهى في طريقها تغرق وينجو منها الصباح، ويسافر إلى أصفهان في إيران، واختار لنفسه مكانًا حصينًا حتى يكون بعيد عن أعين أعدائه، واختار أن يعيش في قلعه يطلق عليها «قلعة ألموت»، حيث ترتفع عن سطح الأرض بنحو 6000 قدم، والطريق إليها منحدر وصعب الوصول له.

