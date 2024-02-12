في ذكرى ميلاده.. مقطتفات من حياة عمر الحريري

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل عمر الحريري، والذي أحب التمثيل وأخلص له فأحبه الجمهوره فكانت مكافأته الأعظم من محبيه باحترامه، هو يعد من علامات الفن المصري، بأدواره البارزة وشخصياته المتعددة التي قدمها خلال مشواره الفني سواء في المسرح والسينما والتليفزيون، تميز ابأدواره الطيبة فى معظم أعماله وروحه المرحة.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مقطتفات من حياة عمر الحريري..

حياة عمر الحريري الشخصية

ولد عمر محمد صالح الحريري "عمر الحريري" 12 فبراير 1926، درس في المعهد العالي للتمثيل العربي وتخرج في نفس دفعة الممثل شكري سرحان عام 1947م، كانت بدايته الفنية من خلال عمله بالمسرح القومي الذي قدم فيه عدة مسرحيات ناجحة ثم عمل في عدة مسارح وقدمه للجمهور الفنان الراحل يوسف وهبي في مسرحياته، عام 1950 شهد أول لقاء بين عمر الحريري وكاميرات السينما حين ظهر في أول أفلامه (الأفوكاتو مديحة) أمام مديحة يسري ويوسف وهبي عام 1950م واشترك في العديد من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات. وهو من جيل الممثلين صلاح ذو الفقار ورشدي أباظة وكمال الشناوي، توفي في مستشفى الجلاء العسكري يوم الأحد 16 أكتوبر 2011 الموافق 18 ذو القعدة 1432 هـ. وقد شيعت جنازته عقب صلاة الظهر بمسجد أبو بكر الصديق بمساكن شيراتون.

أبرز أعمال عمر الحريري

اشترك في العديد من الأفلام حيث شارك في أكثر من مائة فيلم وأبرزها الوسادة الخالية عام 1957 مع عبد الحليم حافظ ولبنى عبد العزيز، قام بأداء صوتي لموسوليني في فيلم عمر المختار من إخراج مصطفى العقاد عام 1981،اشترك في أكثر من مسلسل ديني ودرامي وأيضا فوازير رمضان وألف ليلة وليلة (شيريهان) في العام 1985م في قصة عروس البحور والأمير نور قام بدور شهبندر مدينة جور الشيخ منصور، وفي عام 1986م في قصة الأميرة وردشان وماندو ابن الزبال قام بدوره الأجمل وهو دور السلطان الصالح كهلان ولا يزال من أجمل أدواره، شارك في مسلسل شيخ العرب همام وأدى فيه شخصية والد همام شيخ العرب ومسلسل ساكن قصادي مع الراحلين محمد رضا وسناء جميل وهو من الأعمال التي لا تزال تلقى رواجا حتى الآن، كما تميز في أدواره التاريخية، شارك في العديد من المسرحيات ومن أبرزها مسرحتي شاهد ماشفش حاجة عام 1976 والواد سيد الشغال عام 1985 مع عادل إمام، ومسرحية سكر هانم عام 2010 والتي كانت إعادة إنتاج للفيلم الذي قدمه من قبل.