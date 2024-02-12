وائل جسار يهدي زوجته "كل وعد" احتفالا بعيد الحب بالتعاون مع فايرل ويف

القاهرة - محمد ابراهيم - أطلق النجم وائل جسار قبل قليل أغنيته الجديدة "كل وعد" على طريقة الفيديو كليب على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وهو أول كليب مصور من إنتاج فاير ويف وذلك بالتزامن مع عيد الحب وتشاركه زوجته فى الكليب.

وحرص وائل جسار على إهداء زوجته الكليب الجديد بالتزامن مع عيد الحب حيث شهد الكليب أجواء رومانسية مميزة.

الكليب إنتاج: Viral Wave ومن كلمات رفيق نجيب وألحان أحمد زعيم وتوزيع ومكساج وماستر وسام عبد المنعم وتنفيذ وتريات حسن سعيد وتسجيل غناء: George Yacoub وجيتار أحمد حسين وصولو كيبورد شاهي ومنتج منفذ رامز سليمان.

وكان النجم وائل جسار تألق فى إحياء حفل رأس السنة الذي أقيم بداخل إحدى الفنادق بمدينة 6 أكتوبر بحضور كامل العدد من الأسر من مخلتف الجنسيات العربية.



مشاركته في حفل ألحان صلاح الشرنوبي

ومن ناحية أخرى، شارك وائل جسار في إحياء حفل ألحان صلاح الشرنوبي، والذي أُقيم على مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية بالأسبوع الماضي، ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة، وضم الحفل نخبة من نجوم الوطن العربي هم نانسي عجرم وراغب علامة وأصالة وعاصي الحلاني وأسماء لمنور.



آخر أعمال وائل جسار

تعتبر أغنية" في حد بيحبني" هي آخر أعمال وائل جسار وتم طرحها على منصات الموسيقي وموقع "يوتيوب". وهي أغنية من إنتاجه والأغنية من كلمات محمد شافعي، وألحان توزيع إسلام رفعت

في حد بيحبني يسندني لما انحني

يساعدني ويشدني لو في الحزن اترميت

في حد هيودني لو توهت هيدلني

ببساطة فيه احتمي لو من الدنيا اتأذيت

هل ليا صاحب وفي ينصفني بيه اكتفي

يطويني لما انطفي يساعدني عالايام

هل ليا صاحب جدع قصدي يخفف وجع

يلحقني لما اقع فيه ولا دي اوهام

هل ليا حد يكون في الدنيا ظهر وعون

وجوده ده مضمون ميأذنيش وامين

كل اللي طالبه يا ناس جهاز لكشف الناس

يقيس مدى الاخلاص يرحمني من التخمين

هل ليا صاحب وفي ينصفني بيه اكتفي

يطويني لما انطفي يساعدني عالايام

هل ليا صاحب جدع قصدي يخفف وجع

يلحقني لما اقع فيه ولا دي اوهام