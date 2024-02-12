في ذكرى ميلادها.. تعرف على أخر أعمال ماري منيب

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم ذكري ميلاد الفنانة الراحلة ماري منيب، والتي قدمت العديد من الأعمال الفنية علي مدار مشوارها الفني، هي جدة المطرب عامرمنيب، تعتبر أشر حماة بالسينما المصرية، لقدرتها على تجسيد كافة أشكال التسلط والوقيعة بين الزوج والزوجة في أعمالها.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أخر أعمال ماري منيب..

أخر أعمال ماري منيب

وكان أخر أعمال ماري منيب هو فيلم لصوص لكن ظرفاء، الذي عُرض عام 1968، وتناول العمل قصة اللصان حامد، وإسماعيل، اللذان يحاولان سرقة محل مجوهرات في الدور الأرضي من عمارة، والذي يصعِّب من مهمتهم ليس فقط خطورة الجريمة بل أيضا أنهم مضطرون للدخول إلى المحل عن طريق الحفر في أرضية الشقة التي توجد فوق المحل مباشرة وهذه الشقة يسكنها عزيزة، وعصام، وهما زوجان يعيشان حياة غير مستقرة، شارك في بطولة فيلم لصوص لكن ظرفاء، مجموعة من الفنانين منهم: أحمد مظهر، عادل إمام، يوسف فخر الدين، نوال أبو الفتوح، ماري منيب، مديحة سالم، والعمل من تأليف فاروز الشهاوي، وإخراج إبراهيم لطفي.

أشهر إفيهات ماري منيب

كانت معظم أدوار ماري منيب تتراوح بين أدوار «الأم المفترية»، أو «الحما الشريرة» بطابع كوميدى، فقد اشتهرت النجمة بخفة دمها الهائلة، تركت بصمة خاصة فى الكوميديا بإفيهاتها الشهيرة مثل «إسألينى أنا ده أنا مدوباهم اتنين»، و«بلا نيلة»، و«إنتى جاية اشتغلى إيه»، وغيرها من الإفيهات التى حفظها الجمهور عن ظهر قلب حتى يومنا هذا. وعشقها الجمهور بفضل تعبيرات وجهها التى كانت كفيلة بأن ترسم الابتسامة على الشفاه، حيث كان أكثر ما يميز الراحلة سرعة ردودها التى كانت تحمل الكثير من الكوميديا، حيث وصفها البعض بـ«الحماة الشريرة والكوميدية».

تشبية إيمي سمير غانم بالراحة ماري منيب

أعربت الفنانة إيمي سمير غانم، عن سعادتها بتكريمها في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الـ13، خاصة أنها المرة الأولى لها للتكريم بالمهرجان، موجهة الشكر لإدارة المهرجان على التكريم، وعن تشبيهها بالفنانة الراحلة ماري منيب شيء عظيم وكبير بالنسبة لها، قائلة: «دول عمالقة مينفعش حد يجي جنبهم أصلا ومحدش شبه حد ومبشوفش أنه ينفع يكون حد امتداد لشخص آخر، اتمنى أن احظى بربع مكانتهم ونجاحهم.

مواقف ماري منيب الإنسانية

اشتهرت ماري منيب بالعديد من مواقف الإنسانية مشهودًا لها بالإقبال على مساعدة الآخرين، ومن أشهر هذه المواقف ما فعلته مع الفنان عبدالفتاح القصرى، عندما تدهورت حالته الصحية وفقد بصره، وتكفلت بمساعدته المادية، حتى وفاتهما إلى جانب دورها الكبير في رعاية ودعم الأجيال الشابة من الفنانين.

