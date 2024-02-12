رمضان 2024.. المتحدة تطرح برومو مسلسل "المعلم"

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الفنان مصطفى شعبان، والمخرج مرقص عادل تصوير مشاهد مسلسل "المعلم" ليكون جاهز للعرض في السباق الرمضاني المقبل.

وقد قارب فريق العمل على الإنتهاء من التصوير حيث أنهم متواجدين الآن بمحافظة السويس لتصوير أحد مشاهد العمل، ليهود بعد ذلك لاستكمال باقي المشاهد داخل ديكور مدينة الإنتاج الإعلامي.

وفي هذا السياق طرحت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية البرومو الأول للعمل، والذي ظهر عليه شكل الإثارة والتشويق حول حول مصطفى شعبان وهو على إحدى المراكب في النيل مع عدة جمل حوارية مضمونها غدر الدنيا وناسها والعودة للانتقام.

تفاصيل شخصية مصطفى شعبان في المعلم:

ويجسد مصطفى خلال الأحداث شخصية معلم في سوق السمك، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي حول الصراع الذي ينشأ في سوق السمك.

أبطال مسلسل "المعلم"



مسلسل “المعلم” بطولة مصطفى شعبان، وهو من تأليف محمد الشواف، إخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي، مع مشاركة نخبة من الفنانين مثل سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، وأحمد فؤاد سليم.

أحداث مسلسل "المعلم"

تدور الأحداث في إطار شعبي اجتماعي، حيث يجسد مصطفى شعبان شخصية تاجر سمك يواجه العديد من التحديات في حياته، والمسلسل من المقرر عرضه في شهر رمضان 2024.

مصطفى شعبان مستشارًا فنيًا لإذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي

وفي سياق آخر كان قد أصدر الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد اذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي قرارًا بانضمام الفنان الكبير مصطفى شعبان مستشار للشؤون الفنية والتعاون الدولي بالاتحاد، وذلك لما يتمتع به من خبرات إعلامية وفنية كبيرة فى هذا المجال.

وكان مصطفى شعبان قد شغل العديد من المناصب الهامة ومنها، عضو لجنة تحكيم جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة، وايضا سفيرًا للاتحاد الرياضي المصرى للإعاقات الذهنية.

آخر أعمال النجم مصطفى شعبان

ويذكر أن آخر أعمال مصطفى شعبان مسلسل "بابا المجال" تم عرضه في شهر رمضان الماضي 2023، والعمل من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولى،محمود حافظ، سما إبراهيم، فرح يوسف، محمد نجاتى، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك، ومن تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موسى.

وتدور أحداث العمل في إطار إجتماعي مشوق حول زين الذي يكتشف وجود والده على قيد الحياة بعد عمر، لكن عائلته غير مرحله بوجوده ليدخل معهم في صراعات خلال الأحداث.