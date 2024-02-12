بطولة حنان مطاوع "مسلسل ورد رمضان 2024".. القنوات الناقلة وموعد العرض

القاهرة - محمد ابراهيم - يرغب العديد من المواطنين في معرفة المزيد حول مسلسل ورد في رمضان 2024، حيث يشهد هذا الشهر الكريم العديد من المسلسلات الحصرية التي يترقبها الجمهور بشغف.

ومن بين هذه المسلسلات المنتظرة يبرز مسلسل ورد كواحد من أفضل الأعمال التي ستُعرض في هذا الشهر المبارك.

تتميز أحداث مسلسل ورد بالجوانب الاجتماعية، حيث تواجه الشخصية الرئيسية ورد تحديات وصعوبات متتالية، وتجد نفسها في قلب قصة حب مع رجلين، الأول رجل أعمال، والثاني محام. وتأتي هذه الأحداث بطولة حنان مطاوع وإلهام شاهين وعمرو عبدالجليل.

فيما يتعلق بموعد شهر رمضان الكريم، توضح الحسابات الفلكية أنه سيبدأ في يوم الحادي عشر من مارس 2024.

يعتبر رمضان فرصة لعرض العديد من المسلسلات الحصرية، بما في ذلك مسلسل ورد، بالإضافة إلى أعمال أخرى مثل "زوجة واحدة لا تكفي" و"بابا جه"، مما يضيف إلى تنوع العروض التلفزيونية خلال هذا الشهر الفضيل.