نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاح "مش بمزاجك".. يارا ستعد لطرح ألبومها الفترة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش الفنانة يارا اللبنانية حالة من النشاط الفني في الآونة الأخيرة، حيث تستعد لطرح ألبوم الجديد، بعد فترة من العمل عليه وانتهت مؤخرًا من تسجيله.

ونشرت الفنانة يارا مجموعة من الصور من داخل الاستوديو وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة أكس، قائلًا: “سعيدة جدًا إني انتهيت من تسجيل ألبومي اللبناني والمصري المقبل في الاستوديو الجديد الخاص بي اللي أخد فترة طويلة ليصير جاهز للتسجيل.. وأكيد زي كل مرة”.

آخر أعمال يارا

يذكر أن آخر أعمال يارا الغنائية أغنية “مش بمزاجك”، التي طرحتها مؤخرًا عبر قناتها على يوتيوب ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، وذلك قبل ما يقرب من خمسة أشهر، وحققت ما يقرب من 1.3 مليون مشاهدة حتى الآن.