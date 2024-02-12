نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكري ميلاده.. تعرف على أعمال عمر الحريري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل عمر الحريري، والذي أحب التمثيل وأخلص له فأحبه الجمهوره فكانت مكافأته الأعظم من محبيه باحترامه، هو يعد من علامات الفن المصري، بأدواره البارزة وشخصياته المتعددة التي قدمها خلال مشواره الفني سواء في المسرح والسينما والتليفزيون، تميز ابأدواره الطيبة فى معظم أعماله وروحه المرحة.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية اعمال عمر الحريري..

اعمال عمر الحريري

افلام: سلامة في خير، كرسي الاعتراف - أوعى المحفظة، الأفوكاتو مديحة - إلهام، وداعا يا غرامي - أولاد الشوارع - السبع أفندي - ابن النيل، ناهد - ما تقولش لحد - قدم الخير - سلوا قلبي - أنا وحدي، وفاء - نافذة على الجنة - موعد مع الحياة - كلمة الحق - حكم قراقوش - حكم الزمان - بائعة الخبز - مكتوب على الجبين، شرف البنت - رسالة غرام - بنت الجيران - الآنسة حنفي - الأرض الطيبة، من رضي بقليله - كيلو 99 - أغلى من عينيه، وهبتك حياتي - قتلت زوجتي - دعوة المظلوم، ليلة رهيبة - حملة أبرهة على بيت الله الحرام - الوسادة الخالية - إسماعيل يس في جنينة الحيوانات، هذا هو الحب - ماليش غيرك - شباب اليوم - سيدة القصر - خالد بن الوليد - حتى نلتقي - المعلمة، هدى - موعد مع المجهول - عش الغرام - حب حتى العبادة - أم رتيبة - المبروك - العتبة الخضرا، وطني وحبي - نهر الحب - نهاية الطريق - قيس وليلى - شجرة العائلة - سكر هانم - سر امرأة - سامحني - ثلاث وريثات - الرباط المقدس، عودي يا أمي - جوز مراتي - السبع بنا، وفاء للأبد - غصن الزيتون - الخيانة العظم، عريس لأختي - الناصر صلاح الدين، عملية إبادة - العنب المر - الخائنة - الجبل، رجل وامرأتان، المخربون، امرأة في مهب الريح، المذنبون - الجبان والحب، وبالوالدين إحسانا - نبتدي منين الحكاية - سنة أولى حب - دائرة الانتقام، وسقطت في بحر العسل - كفاني يا قلب - دعاء المظلومين - امرأة من زجاج - إلى المأذون يا حبيبي - العذاب امرأة - الحلوة والغبي، ليالي ياسمين - شفاه لا تعرف الكذب - سلطانة الطرب - رحلة النسيان - المحفظة معايا - القمة الباردة - القاضي والجلاد - الرغبة والثمن - إبليس في المدينة، قاتل ما قتلش حد - عاصفة من الدموع - حياتي عذاب - الوهم - الشك يا حبيبي، أهل القمة - انتخبوا الدكتور سليمان عبد الباسط - الرحمة يا ناس - عمر المختار، عروسة وجوز عرسان - القضية رقم 1، خيوط العنكبوت، المشهد الأخير، حبيبي أصغر مني، البحث عن توت عنخ آمون، معالي الوزير، علمني الحب، الرجل الغامض بسلامته.

المسلسلات: العصفور والقفص، القط الأسود، الوهم - المنتصرون، زينة - البقية تأتي، المعجزة، هذه الحياة - الجدار، لا أنام - الأفعى، أحلام الفتى الطائر - كيف تخسر مليون جنيه - لحظة اختيار، أوراق الورد، الشبيهان، جريمة على الشاطئ الهادئ، الحب في الخريف، الطريق إلى سمرقند، خطوات الشيطان، ألف ليلة وليلة - القشرة الذهبية، ألف ليلة وليلة - الصورة، كسبنا القضية - رحمة - النهر لا يحترق - الطبري، عدالة الرشيد - البيت الكبير - الإسلام والإنسان - أبدا لن أنساه، لؤلؤ وأصداف - المحطة الأخيرة - الحل الوحيد - الإسلام حضارة، صباح الخير يا جاري - العزف على أوتار ممزقة - أحلام مشروعة، مملوك في الحارة، ولا يزال الحب مستمرا - حافة الهاوية - المنزل الخلفي - الألبوم، ألف ليلة وليلة - دموع صاحبة الجلالة، عمر بن عبد العزيز - وجوه للحب - إن فاتك الميري - المهر - اللقاء المستحيل، ساكن قصادي (ج1) - لن أمشي طريق الأمس - يا مولاي كما خلقتني - الصياد والأفعى - الحب والطوفان، ساكن قصادي (ج2) - خالتي صفية والدير - عندما تتحرك الجبال - أيام الغربة - أحلام الشباب، السيرة الهلالية (ج1) - طريق السراب - بيت الأزميرلي، عائلة السكري - سقوط الأقنعة - حكاية أمل - جريمة في قصر العدالة - أيام الضحك والدموع - الوزير الشاعر - المسداوية، ألف ليلة وليلة - يا قلبي لا تبكي - نهار وليل - في بيتنا كنز - الابن الضال - صورة تذكارية - اللص والخروف، ابن ماجة... القزويني - صيف ساخن جدا - راجل حظه كده - دنيا عجب - حبنا الكبير - أوتار التغريبة - الجحيم رجل، رحيق الفوارس - البرنسيسة، الطريق إلى الحقيقة - الرجل المنتظر - شكرا جدتي، البنات - اختطاف - أخطأت ولا أدري، لقاء السحاب - حكايات بوبا العالم - المعمورة - أعمال رجال، للثروة حسابات أخرى - شجرة الود - المنصورية - أريد حلا، قلوب تائهة - الإمام المراذ+غي - 30 شارع مصطفى حسين، آخر نكتة، نفق الشيطان - نسيم الروح - لسانك حصانك - قصص بوليسية - ذكريات العام القادم، حكايات البنات - إن غاب القط، ماما في القسم - شيخ العرب همام، سمارة.

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