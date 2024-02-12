نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بصورة مع "كتكوت" رامي رضوان يسترجع مشهد "يا رب ولد" للراحل سمير غانم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دائمًا يسعى الإعلامي رامي رضوان لإحياء ذكر حماه الفنان سمير غانم، تعبيرًا عن حبه وتقديره له، فرغم رحيله منذ أكثر من سنتين إلا أنه دائمًا ما يحيى ذكراه ابنتيه دنيا وإيمي وأزواجهم.

وشارك الإعلامي رامي رضوان صور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" برفقة كتكوت، ليسترجع مشهد فيلم “يارب ولد” الذي جمع سمير غانم والفنان الراحل فريد شوقي والفنان إسعاد يونس، لاقتراحه مشروع الكتاكيت.

وكتب رامي على الصور قائلًا: "يافندم احنا قررنا اننا نشتري كل الكتاكيت اللي في السوق، هنربيها.. الكتاكيت تكبر هتبيض..البيض هيفقس هيطلع كتاكيت..الكتاكيت هتكبر هتبيض..البيض هيفقس يطلع فراخ..ونفضل نفقس ونبيض والفراخ تبيض ونفقس. مشروع يجنن !! - والمشروع دة هيكلف قد ايه ؟ - أنا حسبتها بالمليم والسحتوت، ١٩ الف وميتين خمسة وتمانين و٦٠٠ مليم.. ده بالبيض".

ومن جانبه، أحيت الفنانة إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد ذكر والدها، خلال المؤتمر الصحفي الذي أُقيم اليوم ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الـ 13، فعلقت إيمي قائلة: “والدي قامة كبيرة وأحبه وفي أغلب الأوقات أتحدث مثله، وكل من حولي يقولون لي إنني نسخة منه حينما أتحدث، وهو أمر يسعدني، أبويا وأمي تركا لي محبة كبيرة، وهما متوغلان بداخلي”

الغائب الحاضر.. إيمي سمير غانم تظهر بحقيبة عليها صورة والدها في مهرجان الأقصر

وظهرت إيمي سمير غانم تحمل حقيبة مطبوع عليها صورة والدها الراحل النجم سمير غانم، وهي التي دائمًا تحب تذكره في أي مناسبة تذهب لها، بالإضافة لظهورها بإطلالة كاجوال مع بنطلون جينز وجاكيت باللون الزيتي، تاركة شعرها ينسدل ناعما على كتفها.

“أسطورة كبيرة من الكوميديا وعامود من أعمدة السينما” حسن الرداد يتحدث عن الراحل سمير غانم

وتحدث الفنان حسن الرداد خلال الندوة عن الراحل سمير غانم قائلًا: “سمير غانم بغض النظر أنه حمايا، هو أسطورة كبيرة من الكوميديا وعامود من الاعمدة اللي شالت السينما على كتافها، وسمير كان له مدرسة كبيرة في الكوميديا ومدرسة الارتجال اللي كان الأول فيها، وكان يبان إنه بيعمل حاجة بسيطة ولكنها في غاية الصعوبة، وكانت كوميديا راقية وتليق بكل الناس”.