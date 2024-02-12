نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| وفاة مدير التصوير ضياء جاويش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحل عن عالمنا منذ قليل مدير التصوير ضياء جاويش، حسبما أعلنت الفنانة آية سماحة والفنان حسن عيد عبر حسابتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

أعلنت الفنانة آية سماحة الوفاة، معربةً عن حزنها الشديد لوفاته ورحيله عن دنيانا، حيث وكتبت آية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يرحمك ويغفرلك يا ضياء جاويش.. إن لله وإن إليه راجعون”.

كما أعلن الفنان حسن عيد عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك” وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله، مدير التصوير ضياء جاويش في ذمة الله، الله يرحمك يا صاحبي ويغفر لك ويتجاوز عن سيئاتك يا ضياء نسألكم الدعاء".