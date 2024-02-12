"طلبت كده" ديو غنائي يجمع بين دياسطي ومعجزة من فيلم "درويلة"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف القائمون على فيلم "درويلة"، للنجمان عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني وآخرين والذى يعرض آنذاك بجميع دور العرض السينمائي في مصر والوطن العربي، عن استكمالهما للحملة الدعائية الترويجية له بطرح أحدث أغانى العمل بالتزامن مع عرضه والتى تحمل اسم "طلبت كده" وهى ديو غنائي تجمع بين كل من المطربان دياسطي ومعجزة على خطى موسيقى الراب السريع.

وكشف دياسطى بأن أغنيه "طلبت كده" تكشف الروح الحلوة اللي كانت في اللوكيشن بين كاست العمل ككل بظهورهم فى إطار مبهج مزين بالسعادة والأخوة التى تجمع بينهم جميعًا.

وجدير بالذكر بأن كليب "طلبت كده" من غناء وكلمات دياسطى ومعجزه وألحان دياسطى وتوزيع وميكس وماستر محمد خالد الشهير "ديكستر".

ويذكر أن فيلم "درويلة" طرح الأسبوع الماضي فى دور العرض السينمائي وبعد طرحه بساعات قليلة، تصدر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة ومنها موقع التدوينات "X" أي تويتر سابقًا وأيضا موقع "الفيس بوك" وذلك لتفاعل بعض الجمهور معه الذين شاهدوا الفيلم.

ويشار إلى أنه احتفل صناعه، بالعرض الخاص له يوم الثلاثاء الماضي، في إحدى السينمات بالقاهرة الجديدة.

وحضر العرض كلا من المخرج معوض إسماعيل وزوجته أميرة قائد المشرف العام على الفيلم، وكلا من النجوم حسني شتا، مسلم، نهال نور، إبرام سمير، والمؤلف عبد الرحمن فتحى والمنتج والمؤلف محمد دياسطى وغيرهم من النجوم.

وتدور أحداث الفيلم، حول مسرح درويلة الذي يمتلكه النجم عمرو عبد الجليل، والصراع على هذا المسرح بين ابنه حسني شتا وابنه بالتبني محمود عبد المغني، ومن هنا تدور الأحداث.

أبطال فيلم درويلة

وجدير بالذكر بأن فيلم "درويلة" يتضمن نخبة وكوكبة كبيرة من النجوم لعل أبرزهم: النجم عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور، محمد على ميزو، كابتن إبراهيم صبحى وآخرين، وهو فكرة وإنتاج محمد دياسطى وإشراف عام أميرة قائد ومستشار إعلامى حسام صلاح وموسيقي تصويرية تامر عطا الله الشهير ب (توسى) وقصه وسيناريو وحوار ل محمد دياسطى وعبد الرحمن فتحى وإخراج معوض إسماعيل.