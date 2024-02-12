استعدادًا لعرضه في رمضان.. طرح بوسترات مسلسل 'صدفة'

القاهرة - محمد ابراهيم - قامت الشركة المنتجة لمسلسل صدفة بطرح البوسترات الدعائية الخاصة بالمسلسل وهو من بطولة الفنانة ريهام حجاج والذي سوف تخوض به الموسم الرمضاني المقبل لعام 2024.

تفاصيل تصوير مسلسل صدفة

يشار إلى إنه يستأنف المخرج سامح عبد العزيز عدد من المشاهد لمسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج داخل إحدى الاستوديوهات وذلك بعدما انتهى من تصوير بعض المشاهد الخارجية بمدينة الشيخ زايد والسادس من أكتوبر ومنطقة التجمع.

وقال المؤلف أيمن سلامة في تصريحات صحفية: إنه تم تصوير عدد كبير من مشاهد العمل داخل إحدى الاستوديوهات، وهو الديكور الأساسى للعمل منذ شهر تقريبُا حيث بدأنا التصوير تحديدًا فى بداية شهر ديسمبر الماضي، والعمل يظهر ريهام حجاج بشكل جديد ومختلف عن الأعمال التى قدمناها سويا، ولا استطيع الكشف مزيد من التفاصيل بشأن العمل الذى من المقرر أن يعرض في رمضان المقبل.

وأضاف أيمن سلامة: سعيد بالتعاون مع المخرج سامح عبد العزيز، حيث أصبح هناك نوع من الكيمياء التي تجمع بيننا، خاصة أن المسلسل يعد التعاون الثالث بيننا بعد مسلسلى "جميلة ويوتيرن".

تفاصيل مسلسل صدفة

وتقوم ريهام حجاج بتجسيد شخصية مدرسة تاريخ ويعد المسلسل التعاون الرابع الذي يجمع بين ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة، بعد أن تعاونا سابقًا ثلاث مرات من قبل في مسلسلات "جميلة، ويوتيرن ولما كنا صغيرين".

آخر أعمال ريهام حجاج

يذكر أن آخر أعمال ريهام مسلسل جميلة، وعرض العام الماضي، وشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، يسرا اللوزي، سوسن بدر، سامح الصريطي، أحمد الشامي، مروة الأزلي، وصبري عبدالمنعم، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.